Esce di casa col coltello. Segnalato dalla moglie. Disarmato dagli agenti

Verso le 1.40 una pattuglia della polizia di Stato si è fiondata a Marina di Pisa, su segnalazione di una residente il cui marito, in stato di ebbrezza, era appena uscito di casa con un grosso coltello da cucina per vendicarsi di una lite avuta poco prima in un vicino locale. I poliziotti hanno fatto in tempo a intercettarlo nei pressi del locale e a disarmato e portarlo in Questura, dove gli hanno sequestrato il coltello e lo hanno denunciato per il porto illegale dell’ arma. È stata anche fatta intervenire un’ambulanza per prestare le cure del caso all’ uomo in stato di ebbrezza. Alle 19 una pattuglia è intervenuta anche per una lite in famiglia a Cisanello.