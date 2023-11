Epatite C: nuove date per il test. Prevenzione con la Croce Rossa

Nuovi test per l’epatite C a Pisa. Un’opportunità per centinaia di persone. L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione

del Ministero della Salute, che ha avviato su tutto il territorio nazionale un programma di screening gratuito che "consente di prevenire le complicanze dell’Epatite C, permette infatti di identificare le infezioni asintomatiche e intervenire tempestivamente". La campagna si chiama "TestiamoCi".

La Regione Toscana ha aderito a questo progetto nazionale ed ha individuato nelle associazioni di volontariato i soggetti che attueranno il progetto sul territorio.

Nella nostra città, fra le altre, opera anche la Croce Rossa Italiana - Comitato di Pisa - i cui vertici si sono resi disponibili per effettuare i test di screening. Possono accedere i cittadini che hanno fra i 34 e i 54 anni.

Il test: dura pochi minuti. E’ detto "pungidito" e consiste nel prelievon di sangue per la ricerca del virus Hcv Rna. Se risultasse positivo, sarà necessario rivolgersi al medico di medicina generale che indiriozzerà il proprio paziente al centro specialistico di riferimento per avviare le cure. La cura infattie siste. Ci sono farmaci che vengono somministrati per via orale per 8-16 settimane e portano alla guarigione in più del 95%dei casi, "con effetti collaterali che sono minimi".

La Regione Toscana, ha mandato un sms di avviso ad un campione di persone che rientra in questa fascia. Ma potranno accedere al servizio anche coloro che non hanno ricevuto il messaggio ma hanno, appunto, fra i 34 e i 54 anni.

Ecco le date per poter effettuare il test, molto rapido, nella sede della Cri, via Panfilo Castaldi, 2 a Ospedaletto - Pisa: 7 novembre, 21 novembre, 12 dicembre. La fascia oraria è quella tra le 17 e le 19.

Inoltre, domenica 12 novembre volontari della Croce Rossa saranno sotto le Logge di Banchi (davanti al Comune di Pisa) dalle 14 alle 19 insieme all’Associazione giovani diabetici di Pisa e al team di diabetologia dell’Aoup che faranno screening. Anche in questo caso ci sarà la Cri per attività di prevenzione.