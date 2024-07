Enzo Jannacci protagonista del mini tour estivo. Bartelloni e Bottai raccontano il grande artista

Sarà Enzo Jannacci il protagonista dell’ultimo evento del mini-tour estivo di Fabrizio Bartelloni e Francesco Bottai, che hanno organizzato numerosi incontri affidati a una formula collaudata che coniuga in modo originale ed efficace racconto e musica dal vivo. Un mix di narrazione, dialogo e aneddotica sulla vita e la formazione, alternata ad alcuni dei suoi brani. Per questo viaggio nel mondo ironico e stralunato, ma anche romantico, riflessivo e socialmente impegnato del grande Jannacci, l’appuntamento è domani allo Spazio MuMu (via Lenin 155/D San Giuliano - aperitivo|cena dalle 20, spettacolo alle 21:30. Prenotazioni: 3716520416).