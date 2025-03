Ente Bilaterale del Turismo Toscano: a Pisa si programma il 2025

Pisa, 13 marzo 2025 – Nella giornata di martedì 11 marzo, presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa, si è svolto l’incontro tra il Comitato di Gestione del Centro Servizi di Pisa, il presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano Federico Pieragnoli, il Vicepresidente EBTT Alessandro Gualtieri, la coordinatrice per la parte datoriale Fipe-Confcommercio Pisa, Lucia Bonanni, il coordinatore della parte sindacale Filcams CGIL Pisa, Francesco Zaccagnini, i consiglieri Irene Cesari (Uiltucs Toscana Zona Pisa) Claudia Vargiu ( Fisascat Cisl) Pio Merafina (Federalbergi Pisa) Marco Signorini (Faita Pisa). Un appuntamento significativo, che ha permesso di mettere a fuoco la programmazione di iniziative e servizi che l’ente offrirà nel corso del 2025.

“La filiera turistica rappresenta uno dei settori più dinamici e strategici per l’economia italiana, ma è anche uno dei più complessi - spiega la coordinatrice per la parte datoriale Fipe-Confcommercio Pisa, Lucia Bonanni - Perché coinvolge una molteplicità di attori e risponde a esigenze diversificate: dalle politiche pubbliche alla gestione delle risorse umane, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione e promozione del territorio”.

Un impegno condiviso anche dal coordinatore della parte sindacale nel consiglio del Centro Servizi di Pisa Francesco Zaccagnini: “Il turismo è un comparto essenziale per la nostra economia, ma è anche uno dei più fragili, segnato dalla precarietà, dalla stagionalità e da forti disomogeneità nelle condizioni di lavoro. Come sindacato, all’interno dell’ente bilaterale, lavoriamo affinché il settore diventi sempre più inclusivo e sicuro, garantendo ai lavoratori stabilità occupazionale, retribuzioni adeguate e diritti chiari. Non possiamo inoltre trascurare due temi fondamentali: la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità, che devono essere affrontati con serietà e responsabilità condivisa. La tutela della salute e della sicurezza deve essere una priorità, soprattutto in un settore in cui i ritmi intensi e la pressione dell’afflusso turistico espongono i lavoratori a rischi concreti”.

Sulla stessa linea il presidente ed il vicepresidente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, Federico Pieragnoli ed Alessandro Gualtieri: “Il nostro obiettivo è facilitare il dialogo e la collaborazione tra parti sociali, istituzioni, imprese e lavoratori del settore turistico. Il ruolo dell’ente è proprio quello di costruire ponti tra queste realtà, promuovendo la formazione continua e sviluppando soluzioni condivise per affrontare le sfide quotidiane del settore. Mettiamo a disposizione programmi di aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori, e favoriamo il confronto costruttivo tra le parti sociali. È fondamentale riconoscere che imprenditori e lavoratori hanno esigenze diverse, ma il vero progresso nasce dalla cooperazione e dal rispetto reciproco”.

Per maggiori informazioni e per accedere ai servizi gratuiti offerti dall’Ente Bilaterale Turismo Toscano, è possibile contattare la Segreteria del Centro Servizi di Pisa: Tel. 050 7846601; Email [email protected].