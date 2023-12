Enrico, il Santa Claus della pediatria che regala animaletti in legno

Gli animaletti di legno tornano in Pediatria, Oncoematologia pediatrica e nelle degenze del percorso Labiopalatoschisi al Santa Chiara. Altre creazioni realizzate a mano dalla guardia giurata Enrico Della Rosa e donate ai piccoli degenti. Un Natale all’insegna degli animaletti semoventi di tutte le fatture, grandi, piccoli, come portachiavi o come ciondoli di catenine e, soprattutto, di tutte le razze: cavalli a dondolo, gufi, civette, scoiattoli, cagnolini, canguri, pulcini, tartarughe ma anche alberelli di Natale come soprammobili.

Ogni anno Enrico Della Rosa, guardia giurata dell’Ospedale Santa Chiara, si inventa dei giocattoli nuovi che realizza a mano e regala, in occasione delle festività di Natale e Pasqua, ai piccoli ricoverati. Stavolta i suoi preziosi manufatti sono stati portati ai piccoli pazienti della Pediatria, dell’Oncoematologia pediatrica e del percorso Labiopalatoschisi.

Passione per il bricolage e generosità: due qualità che lo spingono a regalare un sorriso a chi sta attraversando un momento difficile in ospedale, ai bambini e ai loro genitori.

Grande l’accoglienza e tanti festosi ringraziamenti da parte degli staff sanitari che hanno ricevuto i graditissimi doni.