Energie rinnovabili. Impianti fotovoltaici su scuole comunali e case popolari

Vincere "la sfida energetica con le rinnovabili. E’ anche per questo che il Governo ha cercato di mettere mano alla burocrazia per snellire le procedure di autorizzazione". Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ieri, ha aperto il convegno "Pisa e la transizione energetica" organizzato dal Comune, con il patrocinio degli Ordini degli ingegneri e degli architetti dio Pisa. Collegandosi in streaming Pichetto Fratin ha ricordato anche l’impegno dell’esecutivo "nel decreto delle aree idonee, che dovrebbero avere una velocizzazione perché hanno avuto una preistruttoria nell’autorizzazione ed è in questo momento al confronto con il sistema delle Regioni". Ma soprattutto, ha aggiunto, "un altro elemento di spinta a questo sistema, sarà dato dal provvedimento delle Cer, le Comunità energetiche rinnovabili, che in questo momento è ancora in commissione europea per le valutazioni di merito e spero di poterlo firmare in modo definitivo in tempi brevi, perché in questo modo supportiamo un approccio diverso al sistema energetico delle nostre comunità e delle nostre famiglie". Un punto, quest’ultimo sul quale la città è al lavoro già da tempo, ha spiegato il sindaco Michele Conti, "perché stiamo lavorando alla creazione di una comunità energetica, uno strumento abilitante per sviluppare un nuovo modello di società legato al reperimento delle risorse nel nostro territorio: è un nostro obiettivo di consiliatura e un’opportunità per il Comune e tutti gli enti pubblici cittadini che hanno un patrimonio immobiliare cospicuo, di cambiare paradigma e ottenere benefici da condividere con la comunità".

In questa prospettiva, ha sottolineato, "l’amministrazione comunale deve continuare a essere al servizio di tutti e aperta alle collaborazioni possibili per aiutare i cittadini e le famiglie alle prese con bollette sempre più salate e, più in generale, a rendere Pisa una città più verde, più sostenibile e con un’alta qualità della vita". Secondo il vicesindaco con delega all’innovazione tecnologica ed energie alternative, Raffaele Latrofa, è "un primo passo in un percorso che nell’arco dei prossimi 5 anni dovrà vedere una vera e propria transizione energetica: la nostra Cer metterà a sistema, attraverso il fotovoltaico, le tante coperture degli edifici scolastici e di edilizia residenziale pubblica comunali: un progetto che vale circa un mnegawatt ora". Tra le novità imminenti anche l’individuazione di un Energy manager del Comune: sono i quattro professionisti che si sono candidati e a breve la commissione individuerà il profilo giusto. L’Energy manager dell’ente avrà il compito di scattare la fotografia esistente dello stato energetico di tutti gli edifici di proprietà comunali e successivamente di gestirne l’efficientamento e le soluzioni per una sempre maggiore sostenibilità. Su questi temi, ha concluso il vicesindaco, "siamo pronti a realizzare svolte epocali, a cominciare dai grandi progetti di riqualificazione e nuova costruzione di scuole e asili nido, ma anche quelli legati al Pinqua relativi alla qualità dell’abitare dei nostri quartieri popolari".

Infine, secondo Elisa Giuliani, prorettrice alla sostenibilità e all’Agenda 2030 dell’Università di Pisa, "all’ateneo interessano i temi dell’energia, della gestione dei rifiuti, dell’acqua, della biodiversità, della mobilità sostenibile e dell’inclusione e parità di genere, perché prima di tutto ci interessa promuovere una cultura della sostenibilità e della responsabilità socio-ambientale nel nostro territorio". Nel corso del convegno sono intervenuti anche i principali player del settore come Paolo d’Ermo, presidente del World energy council, Marco Raugi, titolare della cattedra in "Sustainable energy communities" all’Università di Pisa, Francesco Macrì, presidente di Estra Spa e Tony Toro responsabile d B2G Enel X.