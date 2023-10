Emergenza topi alla "Gereschi": "Intervento e sanificazioni radicali"

Emergenza topi nella scuola primaria Gereschi a Cisanello. L’allarme è lanciato dai rappresentanti dei genitori, che nei giorni scorsi hanno rivolto una lettera direttamente al sindaco di Pisa, Michele Conti in cui viene ricostruita l’intera vicenda. Il primo avvistamento secondo quanto raccontato nella lettera è avvenuto lunedì, con alcune insegnanti che hanno segnalato la presenza di topi in una delle classi. A quel punto il Comune di Pisa invia la ditta incaricata della derattizzazione presso la scuola, la quale installa 2 trappole. Ma la situazione non si risolve.

Martedì, la dirigente scolastica, Rossana Condello durante un sopralluogo rinviene escrementi di topo all’interno della stessa classe in cui erano stati trovati i roditori. Nella stessa giornata viene rinvenuta anche una nidiata di topi in un armadietto, a quel punto vengono informati i genitori e i bambini vengono mandati a casa. La ditta torna presso la scuola, rinviene e cattura due topi, installa altre trappole, ma denuncia la lettera: "Non effettua un intervento approfondito".

Nel frattempo, vengono informati gli assessori competenti, ma la scuola non viene chiusa. Mercoledì, la ditta torna presso la scuola, ma dopo un altro sopralluogo della dirigente scolastica vengono nuovamente trovati gli escrementi dei roditori. La denuncia a quel punto prende forma, e i rappresentanti dei genitori, preoccupati della situazione igienica della scuola, decidono di scrivere al primo cittadino. "Chiediamo un sopralluogo approfondito in tutti i locali del plesso, nonché una sanificazione completa dell’edificio – si legge nella lettera resa pubblica -. Riteniamo infatti di avere il diritto di mandare a scuola i propri bambini con la garanzia che non siano presenti nidiate di roditori eo escrementi ad essi attribuibili, attivi o meno. Se ciò non avverrà, riterremo il Comune e gli uffici preposti responsabili di eventuali nuovi avvistamenti di escrementi eo roditori, e agiremo di conseguenza". Ad intervenire sulla questione anche il capogruppo di Diritti in comune, Ciccio Auletta che annuncia un question time per lunedì in consiglio comunale. "Ricordiamo che è compito del Comune garantire la sicurezza e l’igiene dei locali della scuola – spiega il consigliere -. In questo caso il fatto è ancora più grave perché al piano terra, dove sarebbero stati trovati sia i ratti che gli escrementi di ratti, si trovano anche i locali della refezione scolastica".

Enrico Mattia Del Punta