Elio e Le Storie Tese. Star di San Silvestro in piazza dei Cavalieri: "Sarà gratis e inclusivo"

di Gabriele Masiero

PISA

Sarà il concerto-spettacolo di "Elio e le storie tese" ad accompagnare pisani e turisti nel 2025. Appuntamento il 31 dicembre dalle 22 con lo show gratuito della mitica band fino allo scoccare della mezzanotte, brindisi sul palco di piazza dei Cavalieri, lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul Ponte di mezzo e dj set fino a notte fonda. È il programma, ad ingresso gratuito, presentato ieri dal Comune. "La nostra - ha detto l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - è una città d’arte e cultura a vocazione turistica, che contempla iniziative ed esperienze per tutto l’arco dell’anno. E le festività del periodo natalizio costituiscono un’ulteriore opportunità per accogliere, far conoscere la città e fare divertire i nostri ospiti e turisti insieme ai nostri concittadini. Anche quest’anno abbiamo previsto in piazza dei Cavalieri uno straordinario concerto spettacolo all’insegna della musica di qualità, capace di coniugare anche ironia e grande sensibilità inclusiva, ospitando artisti poliedrici del calibro di Elio e le Storie Tese, attenti ai temi legati all’utilità sociale".

La serata inizierà alle 22, quando Elio e le Storie Tese saliranno sul palco per uno show che farà cantare e ballare il pubblico con i più grandi successi della loro carriera. Dopo il consueto brindisi sul palco con le autorità e gli artisti, il programma prevede il consueto spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo, prima di riaccendere la musica e i djset per ballare fino alle 2.30 del mattino. L’accesso alla piazza sarà libero fino a esaurimento posti attraverso il varco d’ingresso che sarà posizionato - come di consueto – in via Ulisse Dini (con uscita da via dei Mille).

Il Villaggio di Natale, i cui dettagli saranno illustrati nei prossimi giorni, quest’anno sarà invece allestito in gran parte al Giardino Scotto, anche se iniziative a tema, ha assicurato lo stesso assessore Pesciatini, "come al solito coinvolgeranno a vario tutolo tutta la città". Il gruppo Elio e le Storie Tese è stato fondato a Milano da "Elio", alias Stefano Belisari, nel 1980, e ha alle spalle una lunga carriera costellata di successi anche in Tv. Nel 1996 la consacrazione definitiva al grande pubblico grazie alla loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove conquistarono un inatteso secondo posto con "La terra dei cachi".

Dopo lo scioglimento della band nel 2017, annunciata nel corso di un intervista alle Iene, seguita nei mesi seguenti da un tour d’addio d’addio nei palazzetti italiani. Ma quella separazione, in realtà, non è mai stata definitiva visto che il gruppo ha continuato saltuariamente a incidere brani, partecipare a trasmissioni Tv e concerti. Nel 2022, infatti, Elio e le Storie Tese hanno realizzato un concerto benefico a Bergamo, a favore dei profughi ucraini, prima di annunciare poco più di un anno dopo la reunion definitiva seguita da una tournéé autunnale nei teatri italiani.