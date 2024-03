Polizia municipale, nominato il comandante. È stato assessore a Lucca

Pisa, 22 marzo 2024 – Elio Cappellini, già comandante della polizia provinciale di Lucca, è il nuovo comandante della polizia municipale pisana. L’incarico gli è stato conferito ieri dal sindaco Michele Conti con la nomina arrivata come esito finale dell’avviso di selezione pubblica a cui hanno partecipato 29 candidati, di cui 27 ammessi con riserva.

Di questi, spiega il Comune in una nota, "in 14 si sono presentati al colloquio, tenutosi nei giorni scorsi e dopo attenta valutazione dei curricula e degli esiti dei colloqui con tutti i candidati, Elio Cappellini è stato ritenuto il candidato che più ha risposto ai requisiti richiesti, tenuto conto soprattutto dell’esperienza e professionalità maturate sul campo: l’incarico viene ufficialmente conferito a decorrere dal primo aprile e rimane valido per un anno, eventualmente prorogabile". Il nuovo comandante è stato selezionato dopo l’impasse creatosi per la revoca della nomina avvenuta nei mesi scorsi a Paolo Migliorini, pochi giorni dopo l’affidamento dell’incarico, per incompatibilità di natura amministrativa. Situazione che ha procurato mal di pancia interni alla maggioranza con la Lega che non aveva sempre sostenuto apertamente la nomina dello stesso Migliorini.

"Da oggi - ha commentato Conti - la città ha un nuovo comandante della polizia municipale. Mi sono preso il tempo necessario per studiare attentamente i curricula dei candidati e verificare uno per uno la loro disponibilità e professionalità, consapevole del fatto che il comandante della polizia municipale sia una figura istituzionale di massima importanza per la città e per un’amministrazione che sta investendo risorse, attenzione e tanto lavoro sul fronte della sicurezza. Esprimo i miei migliori auguri di buon lavoro a Cappellini, certo che saprà creare il necessario rapporto di fiducia non solo con tutte le donne e gli uomini del corpo, che svolgono quotidianamente un lavoro importante, ma con l’intera comunità".

Lucchese, 54 anni, Cappellini ha conseguito la laurea triennale in consulente del lavoro e delle relazioni sindacali e la laurea magistrale in Giurisprudenza, prima di conseguire due master in Gestione e Management della Polizia Locale e in amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati. Entrato in servizio alla municipale di Forte dei Marmi nel 2010, nel 2018 è passato alla Polizia locale nel Comune di Lucca dove poi ha svolto il ruolo di ispettore. Dal 2022 a oggi ha guidato la polizia provinciale lucchese. Cappellini ha vestito i panni del politico prima (dal 2002 al 2006) come consigliere comunale di maggioranza a Lucca nel centrodestra e poi (dal 2007 al 2011) assessore alla polizia municipale, sicurezza e personale nella giunta di centrodestra del sindaco Mauro Favilla.