Elezioni in Ateneo. Trionfa "Sinistra per..."

Trionfo di "Sinistra per..." alle elezioni della rappresentanza studentesca. Con oltre il 60% di preferenze esprime la totalità degli organi centrali: 4 senatori accademici su 4, 2 consiglieri di amministrazione su 2 (Ludovico Piazza e Samuele Mantani), 2 membri del Comitato Unico di garanzia su 2 (veronica Biagioni e Barbara D’Arienzo) e ben 20 membri del consiglio studentesco su 25: gli altri cinque posti sono andati a Vox Medica (3), Universitari liberi e Azione universitiaria. Sinistra per elegge anche 5 membri del Consiglio Territoriale degli Studenti su 7. Risultato pieno dunque per la storica lista di sinistra degli studenti universitari, presente ormai da quasi 30 anni, ma ottenuta ancora con un dato dell’affluenza alle urne degli studenti bassissimo: per gli organi centrali, infatti, si è recato al voto solo il 14% degli aventi diritto.

"All’interno del più ampio contesto politico nazionale, ancora guidato dall’estrema destra - commenta Sinistra per... - all’Università di Pisa si riconferma la volontà della comunità studentesca pisana di scegliere l’indipendenza, l’antifascismo e la giustizia sociale. Con orgoglio e forte senso di responsabilità diciamo grazie a chi ci ha votato e a tutte le persone che continuano a credere in un’Università realmente accessibile e che si contrappone a logiche individualistiche, meritocratiche e di potere. Abbiamo e avremo sempre l’obiettivo di migliorare la condizione della comunità studentesca, sia dentro che fuori dall’Università. In questo periodo storico, dove pesa come un macigno sulle nostre spalle la logica e retorica meritocratica, l’obiettivo cardine del nostro operato è costruire un’Università che sia rivolta al benessere collettivo e che metta al centro l’acquisizione di conoscenza al posto del risultato accademico".

Sinistra per... non rinuncia però alle battaglie politiche nazionali, anzi, conclude la lista studentesca, "in contrapposizione alla narrazione egemone che vede l’Università sempre più come una torre d’avorio e osservata speciale delle politiche securitarie di questo Paese, noi rivendichiamo il ruolo sociale, politico e trasformativo: per questi motivi, immediatamente dopo la vittoria, siamo a lottare in presidio al Giardino della Biblioteca di Storia e Filosofia, per la Palestina libera e contro ogni forma di repressione, e sabato saremo di nuovo a fianco del Collettivo di Fabbrica della Ex Gkn a Firenze".

