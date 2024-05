Elezioni del presidente. I retroscena

Il 6 giugno il Cus Pisa elegge il presidente. Ieri sera si sono chiuse le liste per le candidatura alla presidenza e al consiglio e i nomi in lizza sono top secret, anche se i rumors di palazzo indicano quasi certa una sfida tra il presidente uscente Stefano Pagliara (nella foto) e almeno uno sfidante, dopo le polemiche dei mesi scorsi che hanno fatto emergere tensioni e visioni diverse sulla gestione del centro sportivo universitario. Intanto il Cus ha ufficializzato l’inizio dell’iter elettorale con la fissazione dell’assemblea ordinaria dei soci per il 6 giugno alle 17.30 (in prima convocazione) e alle 18.30 (in seconda), agli impianti sportivi universitari di via Chiarugi 5. L’ordine del giorno, si legge nella nota del Cus, "prevede la nomina del presidente e del segretario dell’assemblea" e "al secondo punto è prevista l’esposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2023, con la relazione tecnico-morale e finanziaria del presidente uscente Stefano Pagliara; bilancio e nota integrativa; relazione del collegio sindacale e infine l’approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria e del bilancio". I soci poi affronteranno l’esame e l’approvazione del programma dell’attività sportiva 2024-2025 e successivamente l’ordine del giorno prevede "la determinazione del numero dei membri del consiglio direttivo e l’elezione del presidente, del consiglio direttivo, del presidente del collegio dei revisori e dei componenti effettivi e supplenti dell’organismo di revisione per il quadriennio 2024-2027". Il Cus Pisa conta 2780 iscritti e hanno diritto al voto per eleggere il presidente e gli organi sociali 40 soci.