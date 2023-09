Ecco la Bright Night delle meraviglie. Dal robot pittore al gelato... ‘vulcanico’"

Il robot pittore della Scuola Sant’Anna, il test di Turing con domande formulate da un filosofo di Unipi, i nanoproiettili terapeutici di Normale e Cnr, il gelato di De’Coltelli dedicato a Virgo, il vulcano Stromboli messo a nudo dall’Ingv, la stazione Marconi di Coltano come è vista dal Cnr. Questa è Bright che illuminerà la città con 45 stand interattivi e 26 talk nelle piazze pisane e nell’area del Cnr di San Cataldo. Ma non solo scienza, perché la notte della ricerca finisce con l’orchestra di Unipi in Piazza XX settembre e con il dj set di Radio Eco. Il 29 settembre Bright sale in bicicletta per le strade pisane. Unipi richiama tutti alla mobilità responsabile ed i cicloamatori saranno accompagnati dai ricercatori in una "Pedalata con la Scienza" in collaborazione con Fiab con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sui temi della mobilità sostenibile. La passeggiata coinvolgerà 30 partecipanti adulti e si svolgerà dalle 16.30 alle 18 seguendo questo itinerario: ritrovo in Piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, via Roma, Piazza dei Miracoli, Piazza Arcivescovado, via Cardinal Maffi, via San Tommaso, via Capponi, via della Faggiola, Piazza dei Cavalieri. Sempre per Unipi, che ha svolto un complesso lavoro di coordinamento di tutti gli enti, i ricercatori di Informatica sottoporranno i visitatori al test di Turing con domande formulate da un filosofo (il professor Adriano Fabris) alla pittrice Artemisia Gentileschi (la cui voce è interpretata da Pamela Villoresi, con la regia di Igor Horvat. Grazie al Cnr-Isti sarà possibile assistere a una coreografia registrata all’interno della Stazione Radio di Coltano tramite caschi di realtà virtuale. Il Cnr-In spiegherà la difficoltà di concentrazione e memoria, la cosiddetta nebbia mentale o "brain fog", disturbi dell’olfatto, del gusto, sono i sintomi che settimane o mesi dopo la guarigione da Covid alcuni pazienti avvertono. I ricercatori di Cnr-Ibba mostreranno alcune attività svolte attraverso il gioco per illustrare le proprietà benefiche, nutraceutiche ed antiossidanti, di alimenti, germogli di piante alimentari. Verrà organizzata una caccia al tesoro dove si dovrà rispondere a domande su alimenti e nutrizione. In conclusione della serata, la classica spaghettata della ricerca Per la Scuola Sant’Anna un robot artista è pronto ad accogliere la cittadinanza per realizzare ritratti grazie all’intelligenza artificiale.

L’evento "Il tuo ritratto fatto dal nostro robot" (in sede centrale) è organizzato da Salvatore D’Avella, e Massimo Bergamasco, docente di Meccanica applicata alle macchine. Si continua con Engine e cioè come utilizzare l’innovazione tecnologica per promuovere società più inclusive e combattere violenza e discriminazione di genere? Proporremo un’esperienza immersiva con visori per la realtà virtuale aumentata a cura di Anna Loretoni, Federica Merenda, Carolina Marconi. Per la Scuola Normale Saranno organizzate visite guidate in Piazza dei Cavalieri, alla Biblioteca e al Palazzo della Carovana. Presso l’archivio storico sarà approntato un percorso didattico documentario sulle Leggi razziali del 1938. Per l’Ingv, geocamminata con gli occhi del geologo. Antonio Cascella accompagnerà i curiosi lungo un itinerario attraverso il centro della città. Durante la mattinata gli studenti avranno l’opportunità di visitare l’interferometro Virgo, guidati da ricercatrici e ricercatori.

Carlo Venturini