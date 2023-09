E’ "X Factor" fra aziende e scuole. Un giorno di caccia ai talenti: "Lavoro e giovani qui si incontrano"

di Michele Bufalino

Una giornata di orientamento per studenti e aziende con l’obiettivo di colmare il divario tra il mondo del lavoro e i nuovi diplomati. Il "Talent Day" è andato in scena in via Benedetto Croce, organizzato dagli istituti Pacinotti, Fascetti e Santoni, ha visto la partecipazione di centinaia di studenti, oltre a circa 50 aziende del territorio. Una risposta a un crescente bisogno di connessione tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro con l’obiettivo di facilitare un dialogo costruttivo tra le due parti. "La giornata è un modo per festeggiare ‘la foresta che cresce’, ossia i nostri giovani talenti, i veri asset della nostra comunità - ha affermato Stefania Dini, dirigente del settore servizi per il lavoro presso Arti agenzia regionale centri per l’impiego -. Attraverso la creazione di reti e collaborazioni più solide tra aziende e scuole, vogliamo offrire prospettive diverse e creare percorsi di vita per i giovani. È fondamentale un evento come questo per mettere in contatto i giovani con le aziende che cercano forza lavoro".

Durante l’incontro, Gabriella Giuliani, preside della scuola Galilei Pacinotti assieme a Maurizio Berni del Santoni e Federico Betti del Da Vinci-Fascetti, hanno enfatizzato l’importanza di ridurre il divario tra il mondo del lavoro e gli studenti. "Le nostre tre scuole tecniche sono uniche a Pisa e rappresentano un patrimonio storico per la città - hanno dichiarato -. Vogliamo che i giovani comprendano che devono sviluppare una mentalità orientata alla ricerca di opportunità. L’obiettivo non è solo ottenere un contratto di lavoro, ma anche acquisire fiducia in se stessi". Nel contesto di questa importante giornata di orientamento per studenti e aziende a Pisa, l’Assessore Regionale Alessandra Nardini ha condiviso la sua visione sulle sfide e le opportunità relative al mercato del lavoro.

"I ragazzi si formano con sacrifici nei nostri territori e poi le loro competenze non trovano un terreno fertile e prospettive all’interno dei nostri territori stessi - dichiara Nardini -. I nostri centri dell’impiego oggi sono molto cambiati e sono a disposizione di tutti. Abbiamo aperto anche un centro per l’impiego a cascina per non gravare solo su Pisa". "Usciamo da un momento di crisi complesso nei nostri territori - conclude Nardini -. Le conseguenze della pandemia e di una guerra scellerata alle porte dell’Europa hanno reso il momento difficile, ma siamo anche in una fase di grande opportunità per misure e risorse su formazione e politiche attive nel lavoro".

La giornata di orientamento per studenti e aziende a Pisa ha suscitato grande interesse tra i giovani partecipanti. Sara De Blasio e Anano Teradzse, entrambe di 19 anni, diplomate al Pacinotti, hanno condiviso le loro aspirazioni per il futuro. "Cerco un lavoro su misura per me. Mi voglio iscrivere all’università e sto cercando un impiego part-time - dichiara De Blasio -. Questa giornata è molto utile perché ci permette di toccare con mano cosa offre il mondo del lavoro oggi e di lasciare anche il curriculum". Teradzse ha espresso le sue speranze in termini di carriera: "Io spero di poter sfruttare ciò che ho appreso nel turismo in questi cinque anni, parlo cinque lingue. Vorrei stare in contatto con la gente e mi piace interagire con le persone - dichiara la studentessa -. Vorrei anche non perdere l’opportunità di continuare a studiare".