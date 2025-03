È ufficiale. Vicopisano. Città che legge

Il Comune di Vicopisano è ufficialmente Città che legge, grazie a tutti e tutte coloro che hanno sottoscritto il patto per la lettura, promosso dall’Amministrazione Comunale, forte di una eccellente Biblioteca, la cui responsabile è Simona Morani (nella foto con Laura Martini), che non solo è nella top five delle biblioteche comunali della provincia per prestiti, ma che promuove rassegne e iniziative dedicate alla lettura, per ogni età, collabora a festival letterari, progetti e manifestazioni che evidenziano la bellezza del leggere.

"Ma cosa significa essere una Città che legge? Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con Anci, ha deciso di valorizzare quelle Amministrazioni impegnate a svolgere con continuità, nel proprio territorio, politiche pubbliche di promozione della lettura – spiega il sindaco Matteo Ferrucci – l’intento è sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita sia individuale che della comunità. Abbiamo proposto, con delibera di Giunta, un invito ad aderire al ‘Patto locale per la lettura’ comunale – aggiunge il sindaco – a tutti quei soggetti, pubblici o privati che riconoscono nella lettura e nella conoscenza mezzi indispensabili per una società democratica, inclusiva, consapevole e attenta alle diversità anche per realizzare una rete territoriale per la diffusione dell’importanza dei libri e della lettura".

"Siamo davvero grate, lo diciamo a nome dell’Amministrazione – affermano la vicesindaca Fabiola Franchi e la consigliera alla Cultura, Elena Pardini – a tutti coloro che, sottoscrivendo il Patto per la lettura ci hanno permesso di diventare Città che legge".