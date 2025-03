E Nerini attacca Naldi: "Treni dedicati per il Galilei?. L’ennesima presa in giro"

"Avrei preferito non leggere l’ultima presa in giro dell’Ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi: treni diretti da Firenze all’aeroporto di Pisa". Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini attacca il manager della società aeroportuale: "Dovrebbe sapere che il servizio esisteva già dal settembre 1983 voluto dalle illuminate amministrazioni dello scalo pisano dell’epoca con ‘treni dedicati, con caratteristiche tali da consentire ai passeggeri di salire con più valigie, che non facciano tante fermate’ come dice Naldi. Dovrebbe sapere che dopo l’assurda svendita ai privati del nostro aeroporto da parte del Pd e la perdita del controllo pubblico, esiste la soluzione di continuità irreversibile del People Mover, declinato da ‘quelli bravi’ come essenziale per la mobilità in Toscana, ma rivelatosi un buco enorme che abbiamo anche l’obbligo di riempire". Insomma, l’esponente di FdI non ha gradito le parole di Naldi, pubblicate ieri da La Nazione. "Naldi piuttosto si faccia sentire da Giani – dice Nerini – che nella sua gestione fallimentare non ha incrementato le infrastrutture per la costa: autostrada tirrenica inesistente, Darsena Europa isolata da collegamenti ferroviari risalenti all’800 e la linea Pisa-Firenze da raddoppiare ancora senza progetti. Restano suoi i problemi con le autorizzazioni ambientali per la nuova Peretola, follia aeronautica per posizione e logistica, ma sul fronte dei voli si fa presto a pomparla dirottando da Pisa tanti voli europei e nonostante tutto questo il ‘Galilei’ viaggia a ritmi record e diventa per la società un autentico bancomat: invece di fare voli pindarici Naldi prenda sul serio queste considerazioni e doti Pisa di uno scalo di moderna concezione. E sia più disponibile nei rapporti con la città".