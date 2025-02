È l’ora del premio Cavalieri di Santo Stefano

I Cavalieri di Santo Stefano, più correttamente l’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, è una prova tradizionale nel calendario dell’ippodromo di San Rossore, una corsa che è un omaggio a una vicenda che ha segnato la storia della città fin dal 1561. Il premio Cavalieri di Santo Stefano che si disputa oggi è un handicap sui 1500 metri che ha raccolto sette cavalli di 3 anni alle gabbie di partenza: Disaster Red e Celeber sembrano i più temibili.

Nel programma odierno vi sono due corse - i premi Corsaro e Golfo - che vogliono essere un omaggio a quanti, da giovani, frequentarono gli ippodromi e le sale corse negli anni che seguirono la fine della guerra. Ebbene in quegli anni, a parte i campionissimi come Ribot, due cavalli erano sulla bocca di tutti: Corsaro e Golfo. Il primo perché era considerato imbattibile nei grossi handicap mentre l’altro, il cavallo della scuderia Miani dal candido mantello, perché vinse nella sorpresa generale il Derby del 1949.

Sei i cavalli partenti nel premio Corsaro sui 1200 metri, come sei corrono sui 1500 metri del premio Golfo. Per concludere, un’errata corrige. Nel servizio sulle corse di domenica scorsa abbiamo scritto, parlando del premio Magistratura dei Satiri, della presenza di autorità di Tramontana all’ippodromo. Fra queste, l’ambasciatore, cioè colui che attraversa a cavallo, coraggiosamente, il ponte di Mezzo portando messaggi di battaglia alla parte avversa. Purtroppo, nell’indicarne il nome, abbiamo scritto ”Stefano Buso” quando è noto da anni che il suo nome sia Mauro Buso. Ce ne scusiamo con l’interessato e con i lettori. Sbagliare il nome di un ambasciatore in momenti, come gli attuali, di gravi crisi internazionali potrebbe essere pericoloso…

Sei corse in programma, si inizia alle 14,20; i nostri favoriti: I corsa: Ladyhawe, Infernale, Casus Belli; II: Storm Part, Dandy dei Grif; III: Mammami, Masar Shadow; IV: Sebah il Guerriero, Amata Immortale; V: Disaster Red, Celeber; VI; Zeta Penny, Anacleto, Erimu.