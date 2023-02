"E’ la strada di Mosca La percorreva ogni giorno"

"Chirurgo e filantropo": sono le parole incise sulla targa posizionata sulla rotatoria all’incrocio della via Vicarese con la via di Cisanello, nel comune di san Giuliano Terme, che ieri, giorno in cui si sarebbe festeggiato il suo ottantunesimo compleanno, è stata intitolata al professor Franco Mosca. Un uomo amato, un professionista eccellente, che è rimasto nei cuori e nei pensieri di chi si è riunito per celebrare questa inaugurazione: tante le presenze, una piccola folla di persone che hanno voluto esserci, per ricordarne la figura e il prezioso contributo dato alla comunità. Il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio ha sottolineato come l’intitolazione sia "un piccolo gesto, con il quale vogliamo dirti grazie per quello che hai fatto", rivolgendosi a Mosca, la cui presenza in quel momento è stata il centro delle parole della moglie, la signora Giuseppina: "sono sicura che lui è qui adesso, con noi. Questa strada- ha ricordato – la nominava sempre, perché la percorreva ogni mattina per andare in ospedale, dicendo che ci sarebbe voluta una rotatoria, adesso questo riconoscimento, che assume un valore grande".

Presenti anche il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, che ha sottolineato la figura professionale del chirurgo, e il desiderio che sia dedicato a lui anche un convegno, che ne faccia conoscere l’aspetto umano. Hanno tracciato un profilo di Mosca anche il presidente della provincia Massimiliano Angori e la senatrice Ylenia Zambito, ricordando come l’ironia e l’umanità che gli appartenevano fossero caratteri distintivi di una persona dedicata agli altri in modo totale. Rappresentanti dell’Università di Pisa e della scuola Sant’Anna, presso la quale Mosca ha compiuto i suoi studi, hanno chiuso la cerimonia, riportando l’attenzione sul prezioso contributo dato alla medicina. Mosca ha guidato i centri trapianti dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana portandoli ai vertici nazionali ed internazionali, è stato alla guida del centro di ricerca e formazione Endocas, del quale fu anche fondatore, e del dipartimento di Chirurgia generale.

Alessandra Alderigi