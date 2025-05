E domani torna "Bimbimbici". Il centro invaso dai mini-ciclisti

Torna domani "Bimbimbici", la passeggiata in bicicletta per le vie del centro cittadino dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, giunta quest’anno alla 23ª edizione. L’iniziativa, organizzata da Fiab Pisa e Comune, questo anno si inserisce nel cartellone di eventi dedicati al Giro d’Italia "Pisa fa il Giro", e sarà interamente declinata in rosa: tutti i bambini iscritti riceveranno la maglia celebrativa del Giro d’Italia da indossare per l’evento. L’appuntamento è alle 9.30 in piazza XX settembre con l’animazione a cura di Uisp e Fiab, in attesa della partenza alle 10.30. Previsti due percorsi, di 2,5 e 7 km, e al termine della manifestazione la merenda in gruppo di tutti i partecipanti. Per consentire il regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono state disposte modifiche alla viabilità e alla sosta nelle strade interessate. "Si tratta di un’iniziativa importante – spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa -, non solo dal punto di vista sportivo e aggregativo, ma anche educativo". "Bimbimbici" è ormai diventata una tradizione, come spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli, "Crediamo fortemente nel valore educativo di iniziative come questa. Il Comune ha sempre accompagnato e sostenuto questa iniziativa, riconoscendone il ruolo strategico nella promozione di una nuova cultura della mobilità". Per partecipare è necessario iscriversi prima della partenza; l’iscrizione costa 2€ (1€ per eventuali fratelli o sorelle). L’iscrizione è riservata ai bambini che pedalano. La presenza dei genitori è vivamente consigliata. Gli adulti partecipanti potranno noleggiare una bici da Smile and Ride (via Mascagni 13) con il 10% di sconto. Un minibus con a bordo un meccanico e un medico seguirà il corteo per far fronte a eventuali piccoli incidenti.