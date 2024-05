E’ corsa ai selfie tra i monumenti: "Art&the selfie run": tutto pronto

Tutto pronto per la "Art&the selfie run", la corsa non competitiva che oggi si svilupperà per le vie del centro di Pisa. Il via nel pomeriggio, da piazza Vittorio Emanuele II, sede del villaggio di gara, con ritrovo alle 16 e partenza alle 17. Un evento unico nel suo genere, perché squadre atleti iscritti dovranno farsi dei selfie presso i punti di interesse culturali che saranno indicati in un’apposita mappa, che potrà comprendere anche alcuni musei cittadini, come quelli di San Matteo e della Grafica. Contemporaneamente, in piazza Vittorio Emanuele sarà allestito un palco dove verranno proiettate le foto dei partecipanti in un grande ledwall e dove si svolgeranno le esibizioni delle società sportive pisane che hanno aderito all’iniziativa.

Non ci sarà un solo vincitore. Al termine infatti, saranno premiati gli atleti in base a diversi requisiti, come il selfie più estroso o il gruppo più numeroso. Entusiasta Nicola Pratesi della Phisio Sport Lab che, insieme al Comune di Pisa, ha organizzato la manifestazione. "Abbiamo avuto 500 iscritti quest’anno, in linea con l’obiettivo che ci eravamo prefissati - dichiara Pratesi - Oltre alla caccia al tesoro ci saranno anche dei "punti imprevisti", in una sorta di corsa in stile Monopoly. Ci si potrà fermare ai "punti gusto" posti sui lungarni nei quali i partecipanti potranno assaggiare i prodotti locali, oppure nel punto sport di Decathlon, se non nel punto ‘partner di vita’ di Assicurazioni Generali e uno specifico Punto Clima Green. Ringrazio a tal proposito Frida Scarpa e Giulia Gambini che, in Comune, ci hanno aiutato nell’organizzazione". La "Art&the selfie run" avrà un approccio inclusivo, prevedendo anche un percorso senza barriere per i diversamente abili, uno dog friendly, per le persone che intendono partecipare con gli amici a quattro zampe, e uno per tutta la famiglia con genitori e passeggini. Pochi minuti prima del via verrà resa disponibile la mappa della città con tutti punti obiettivo. Ciascun partecipante (singolo o team) dovrà raggiungere ogni obiettivo e scattarsi un selfie o farsi fare la foto da qualcuno ed inviarlo al numero Whatsapp dell’organizzazione, che lo immortali insieme all’obiettivo raggiunto. Una volta completati e fotografati tutti gli obiettivi si torna al The Selfie Village.

Michele Bufalino