"E che direbbero in Versilia se si facesse sul loro Lago?"

Da "Zitti e Mosca", a zitti come topi. Senza scomodare chi rosica dopo l’approvazione della base dei Carabinieri nel Parco di San Rossore. Nel Pd della costa è scoppiata la bagarre, La provvidenziale partecipazione del vicesindaco massarosese Damasco Rosi ha garantito il numero legale: con la sua astenzione, via libera ai sì del sindaco civista Giorgio Del Ghingaro, e di quello leghista pisano Michele Conti. E da da Pisa arrivano gli schiaffi (politici) del segretario dei giovani piddini Enrico Bruni. Per Rosi, ma soprattutto per la sindaca di Massarosa che alle prime polemiche lo aveva difeso, minimizzando. E ribolle anche la sinistra a Lucca, come il mosto nella tinaia. "Leggo con stupore le affermazioni della sindaca di Massarosa Simona Barsotti – scrive Enrico Bruni – Secondo la prima cittadina va bene tutto così, tanto la base la fanno altrove. Proprio un bel pensiero per un’amministratrice che vanta anche un’elevata cultura di governo. Quello della Barsotti è un non ragionamento, un modo assolutamente miope di amministrare e fare politica. Ma cosa penserebbero i cittadini di Massarosa se nel loro meraviglioso lago proponessimo la Base degli incursori della Marina Militare? I nostri amministratori che per coerenza hanno disertato la riunione; avevano chiesto alla sindaca di non partecipare per far saltare il numero legale, dal momento che il sindaco di Pisa non aveva accettato una richiesta di rinvio. Purtroppo il vicesindaco di Massarosa, con la sua presenza e con la delega della Provincia di Lucca, ha permesso a Conti di andare avanti in modo arrogante, con la complicità del presidente della Regione Giani e del presidente del Parco. Cosa si nasconde dietro a questa scelta? Forse qualche concessione sul Piano integrato del Parco? Bene ha fatto la forza di sinistra massarosese a richiamare la propria sindaca. Da parte mia, lancio la proposta di un incontro per collaborare per il bene di un territorio che deve andare oltre i confini comunali e i particolarismi politici". Quindi Dem di Lucca e Pisa dicono ufficialmente che si erano accordati per non andare alla riunione e far mancare il numero legale; Rosi partecipa, anche a nome del presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, e il giochino salta; le ire Dem infatti agitano anche il partito lucchese; ma Bruni non fa altro che mettere nero su bianco quel che dicono tanti esponenti del partito a Pisa; indiavolati infatti, anche col governatore Giani e il presidente del Parco Lorenzo Bani, che pure sono militanti del Pd.