Due volte più brave. Le prime donne per ‘Metti una sera a Cascina’

Stasera alle 21.30 in Piazza dei Caduti a Cascina, in occasione della rassegna estiva “Metti una sera a Cascina” sarà in scena lo spettacolo “Due volte più brave. Le prime donne” di e con Cristina Sarti, accompagnata musicalmente da Meme Lucarelli, una nuova produzione di Fondazione Sipario Toscana. Grazia Deledda, Luisa Spagnoli grande imprenditrice del centro Italia, Marisa Bellisario, Alfonsina Strada (la prima donna ciclista negli anni 20 al Giro d’Italia), Angelica e Luciana Giussani (le ideatrici del personaggio fumettistico di Diabolik), Lidia Poet (prima donna in Italia ad essersi laureata in Giurisprudenza) e la grande attrice Anna Magnani sono i personaggi affrontati da Cristina Sarti, ideatrice e attrice dello spettacolo, che sarà accompagnata musicalmente da Meme Lucarelli nella nuova produzione di Fondazione Sipario Toscana: “Due volte più brave. Le prime donne”. "La scelta di scrivere e recitare questo spettacolo – spiega Cristina Sarti – nasce dall’esigenza di parlare di donne che hanno contribuito allo sviluppo dell’Italia in ogni campo. Prime donne, due volte più brave come professioniste e più brave perché hanno dovuto combattere i pregiudizi. In queste donne si fondono il genio creativo con quello razionale: hanno dato un apporto consegnandoci uno sguardo nuovo sul mondo". Sul palco, accanto a Cristina Sarti, ci sarà il musicista Meme Lucarelli che racconta: “L’utilizzo della musica è accessoria alla narrazione, entra a far parte di questa. Collaboriamo da anni e cerchiamo di utilizzare la musica in questo senso. Suonando solo la chitarra acustica, senza basi, l’interpretazione e l’arrangiamento rendono particolari gli spettacoli". Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina. L’ingresso è libero.