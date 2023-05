Due tentate rapine in Corso Italia Il Nosu arresta pericoloso 36enne

Furti e rapine lo hanno visto protagonista in centro storico. Gli agenti del Nosu della polizia municipale hanno arrestato un 36enne senegalese, clandestino e già ben conosciuto alle forze dell’ordine. A far scattare l’operazione la denuncia di un pisano che ha chiamato la Municipale raccontando di essere stato aggredito. Il 36enne africano, infatti, con la scusa di vendere alcuni elefantini, si è avvicinato la vittima strattonandola e tentando di sfilargli il portafogli. Il ragazzo è quindi scappato dentro una libreria chiedendo aiuto al personale. Così il 36enne senegalese ha deciso di cambiare vittima. Avvistata una coppia di origine tedesca seduta al tavolino di un bar – sempre in Corso Italia –, lo straniero, approfittando del fatto che uno dei due si era recato alla cassa, ha tentato di sfilare il portafoglio dalla tasca del tedesco. Il turista però si è accorto del tentato furto e ha risposto con veemenza facendo scappare l’africano verso piazza Vittorio Emanuele. Qui il clandestino è stato avvistato e tratto in arresto dagli uomini coordinati dall’ispettore Gian Maria Pescatore. Non pago, il senegalese si è scagliato anche contro gli agenti, sia fisicamente che con minacce di morte. Immediatamente neutralizzato è finito nella cella del Comando e, da lì, al carcere Don Bosco, come disposto dal magistrato di turno Giancarlo Dominijanni, con l’accusa di tentata rapina continuata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e minacce, visto anche il nutrito curriculum criminis del soggetto. Soddisfazione al Comando per l’ennesima dimostrazione di utilità ed efficienza dell’istituzione del numero di servizio del Nucleo Centro Storico che permette immediato intervento e risoluzione del problema.

S.B.