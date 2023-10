Due docenti dell’Università di Pisa nominati nella Commissione nazionale grandi rischi

Pisa, 9 ottobre 2023 – Due docenti dell’Università di Pisa, i professori Sandro Paci e Mauro Rosi, sono stati nominati membri della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. Costituita con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare firmato il 31 agosto, la Commissione si è insediata il 28 settembre nella sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma e resterà in carica per cinque anni. È la struttura di collegamento tra il Servizio nazionale della Protezione civile e la comunità scientifica: la sua funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.

Il professor Sandro Paci, ordinario di Impianti nucleari al Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Ateneo pisano, è stato nominato come componente per il Settore rischio nucleare e radiologico. Già prorettore all’Edilizia tra 2010 e 2016, dal 2018 è componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. La sua attività di ricerca riguarda principalmente lo studio del comportamento di impianti nucleari in condizioni incidentali severe (con danneggiamento del combustibile nucleare). Membro del Comitato scientifico di alcuni dei più rilevanti programmi sperimentali sulla sicurezza dei reattori nucleari in condizioni incidentali severe, è stato responsabile di sei progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea e ha partecipato a progetti comunitari sulla sicurezza degli impianti nucleari di concezione ex Unione Sovietica.

Il professor Mauro Rosi, già ordinario di Geochimica e Vulcanologia, è stato nominato come referente del Settore rischio vulcanico. Nel corso della carriera, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo delle Scienze della Terra con i suoi studi sui vulcani attivi in Italia e all'estero. Il professor Mauro Rosi ha prodotto oltre cento pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali di grande prestigio. Ha anche svolto il ruolo di consulente per conto di autorità governative e organismi internazionali fra cui le Nazioni Unite per l'assunzione di decisioni in materia di protezione civile. È stato chiamato nel 2005 a fare parte della Commissione Grandi Rischi del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, commissione della quale è diventato vicepresidente nel 2012. Dal 2012 è membro della giunta di consulenza scientifica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e nel 2013 è stato nominato direttore dell'Ufficio rischio sismico e vulcanico della Protezione civile. Nel 2014 l'Università di Pisa gli ha conferito l’Ordine del Cherubino.