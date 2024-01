Droga in auto e in casa. Coppia finisce nei guai

Droga, due persone arrestate in flagranza. I militari della Sezione Radiomobile, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno sorpreso un 33enne italiano che deteneva, all’interno dell’autovettura, circa 50 gr di hashish. I carabinieri operanti hanno poi eseguito la perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, all’interno della quale hanno rinvenuto altri 24 gr di droga della medesima tipologia. Lo stesso forniva notizie utili circa la provenienza della droga a lui sequestrata e, da successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di una 60enne italiana, si rinvenivano ulteriori sostanze stupefacenti di vario tipo (cocaina, hashish, metanfetamine) già suddivide in dosi, oltre a 1.100 euro in denaro contante e a tutta la strumentazione per il confezionamento di altre dosi.