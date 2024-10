Droga, furti, occupazioni abusive: sette denunce nel fine settimana

Sette denunce in un giorno da parte dei carabinieri di Pisa che domenica hanno assistito a reati di ogni genere: dalla ricettazione fino al furto senza dimenticare gli stupefacenti e l’invasione di terreni. Nello specifico sono state denunciate quattro persone, tutti pregiudicati che, grazie a una segnalazione al 112, sono state ritrovate in un appartamento disabitato in centro città. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto circa 10 grammi di hashish suddivisi in dosi e un bilancino di precisione, che sono stati posti sotto sequestro.

Restando in tema droga: poker di reati per un uomo che, in un controllo solo, è stato denunciato per ricettazione, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e porto di armi per offendere. Il soggetto si trovava alla guida di un motorino rubato senza patente, poiché mai conseguita. L’uomo ha cercato di difendersi dai controlli, facendo chiaramente capire che aveva abusato di stupefacenti e rifiutando di sottoporsi ai relativi accertamenti. Un controllo più approfondito ha scoperto anche che l’uomo aveva con sé anche un cacciavite di 18 centimetri. Alla fine della vicenda il motorino è stato restituito al legittimo proprietario e il soggetto spedito davanti all’autorità giudiziaria.

Infine, due persone sono state denunciate per furto con destrezza in concorso. I due, pregiudicati, sono stati segnalati dal direttore di un supermercato cittadino dopo il furto di alcuni generi per il valore di circa 60 euro. I carabinieri si sono subito messi alla ricerca dei ladri, che intanto avevano cercato di scappare abbandonando parte del bottino per strada, e li hanno rintracciati nei pressi della stazione Pisa San Rossore con una parte della merce rubata, che è stata così restituita al legittimo proprietario.