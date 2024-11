Dieci chili di droga in casa dello studente universitario: arrestato

Pisa, 25 novembre 2024 – La guardia di finanza di Pisa ha arrestato due uomini di 22 e 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di oltre 10 chili di droga.

Uno dei due giovani è stato fermato mentre, in sella a uno scooter, si allontanava, con fare sospetto, da un edificio in pieno centro, in via Vespucci a Pisa. Durante il controllo è stato trovato in possesso di 2.400 euro in contanti, frutto di una vendita di stupefacente poco tempo prima nell’abitazione di uno studente universitario. I finanzieri, con le unità cinofile, hanno perquisito l’appartamento dello studente dove all’interno, avvolti in cellophane e custoditi in barattoli di vetro, sono stati trovati oltre 3 etti di hashish e 2 etti di marijuana, destinati a essere rivenduti a dosi allo studentato universitario. In tutto sono stati trovati 9,4 chili di hashish, marijuana e cocaina, 277 pasticche di ecstasy, svariate sigarette elettroniche contenenti Thc, 14 grammi di ketamina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, smartphone, tablet e 3.500 euro in contanti quali provento del reato di spaccio.

La droga sequestrata, messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 100mila euro. I due giovani sono stati processati per direttissima; uno è stato messo ai domiciliari e l’altro ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.