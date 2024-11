Lo fermano in un’auto senza airbag, finanzieri trovano 16 chili di cocaina

Castiglione del Lago (Perugia), 25 novembre 2024 - A insospettire i finanzieri durante un controllo è stata la macchina che era priva di airbag. I controlli successivi hanno portato al sequestro di 16 chili di cocaina nel Perugino. I finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia, hanno controllato un'auto con a bordo un cittadino albanese, incensurato, che stava per accedere nell'area parcheggio di un centro commerciale di Castiglione del Lago. I finanzieri, insospettiti per lo stato di agitazione mostrato dal conducente durante il controllo, e per la segnalazione dei cani antidroga, hanno approfondito il controllo della vettura, da cui è emersa l'assenza dell'airbag dal suo vano. Una anomalia che ha indotto gli agenti a estendere l'ispezione a casa dell’uomo, a Castiglione del Lago, dove sono stati rinvenuti 15 "panetti" di cocaina, per un peso complessivo di oltre 16 chilogrammi, dal valore all'ingrosso di circa 500 mila euro. Una volta "tagliato" e immesso nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione e mezzo di euro. Il cittadino albanese è stato arrestato. Maurizio Costanzo