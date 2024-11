Prato, raffica di controlli sulle strade nella notte: trovati due ubriachi alla guida

Prato, 23 novembre 2024 - Raffica di controlli della Polizia Municipale la notte scorsa sulle strade di Prato. Gli agenti hanno messo in campo controlli straordinari sul territorio che ha visto cinque pattuglie impiegate in verifiche mirate alla prevenzione dell’abuso di alcol e droga alla guida, e al rispetto delle altre norme del Codice della Strada in tema di sicurezza stradale. Gli agenti hanno svolto le verifiche vicino al centro ed in particolare in via Cavour, via Strozzi, via Carlo Marx, via Filzi e via Marini, con percorsi appiedati anche con l’ausilio delle unità cinofile antidroga e posti di controlli nei quali sono stati monitorati più di 100 conducenti con i precursori alcolemici in dotazione alle pattuglie. In particolare tra questi conducenti due sono risultati in stato di ebbrezza, avendo fatto segnare un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mentre un altro è stato sorpreso alla guida nonostante avesse a suo carico un precedente provvedimento di inibizione della patente di guida. Ai trasgressori sono state immediatamente ritirate le rispettive patenti di guida e per i primi due è anche scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Come previsto dal Codice della Strada, le patenti dei conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza saranno inviate alla Prefettura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione che, a seconda dei casi, può variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni. Oltre ai controlli in materia di alcol, due veicoli sono stati sequestrati perchè i conducenti circolavano senza assicurazione obbligatoria Rca e con documenti di guida ritirati in precedenza. I controlli rientrano nella programmazione straordinaria ma attuata con regolarità nelle fasce notturne da parte del Comando di Polizia Municipale e testimoniano dell’impegno degli uomini e delle donne della Municipale finalizzato a prevenire e sanzionare i comportamenti più pericolosi per la circolazione stradale, come la guida di veicoli in stato di alterazione ovvero la circolazione senza assicurazione obbligatoria o senza la patente di guida.