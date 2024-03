Dono al centro senologico. Una psicoterapeuta in più

di Stefania Tavella

PISA

Una sinergia vincente tra realtà associativa e sanitaria. È questa la strada imboccata dal reparto di senologia dell’ospedale Santa Chiara, che ieri ha ufficializzato il risultato della collaborazione con l’associazione "La forza di Cecilia". Quest’ultima, grazie a un’importante raccolta fondi che ha consentito al Centro senologico guidato da Manuela Roncella di ottenere un contratto libero professionale, affidato dopo una selezione pubblica, alla psicoterapeuta Teresa Vigilante che implementerà il lavoro di supporto psiconcologico già avviato da tempo da Valeria Camilleri, psiconcologa e psichiatra in servizio al Centro senologico.

"Sono molto emozionata e grata di essere qui - ha detto Vigilante - e vorrei ringraziare innanzitutto l’associazione ’La forza di Cecilia’ che ci ha dato la possibilità di migliorare l’assistenza psiconcologica alle nostre pazienti, e Valeria Camilleri, che è per me una grande fonte di energia e motivazione. Vorrei esprimere una sincera gratitudine anche a Manuela Roncella per l’impareggiabile impegno che mette nel suo lavoro".

Secondo la neoassunta psicoterapeuta, "l’eccellenza di questo centro non è altro che specchio di un lavoro attento e scrupoloso della stessa Roncella, condotto quotidianamente attraverso una preziosa umanità, sia nei confronti dei pazienti che dei colleghi e gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere insieme verranno perseguiti attraverso la strutturazione ben definita di un monitoraggio degli stati emotivi in sessioni di terapia individuali e di gruppo rivolte anche ai “care givers“, coloro che affiancano le pazienti non solo da un punto di vista assistenziale, ma anche e soprattutto affettivo". La direttrice del centro senologico pisano ha rimarcato "l’importanza dell’associazionismo come trait d’union tra pazienti e istituzioni: alla base di questa collaborazione, del resto, c’è la convinzione che la cura dell’organo non possa essere scissa dalla cura della persona e dall’attenzione al suo benessere psicofisico". Da tempo il Centro si apre a collaborazioni esterne, come quella con la Port Authority di Pisa per l’attività sportiva e di riabilitazione sul canale dei Navicelli: "Intanto, apriamo le porte del centro alla cittadinanza - ha concluso Roncella - con un open day sulle nostre attività di prevenzione in programma il 28 marzo".