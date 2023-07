Donne, arte e solidarietà Un libro e un progetto Raccolti soldi per i bimbi Tema ambiente nel 2024

Le donne, l’arte, Pisa. Si è svolta nella splendida cornice del Mary’s Club, gestito da Valentina e Nicola Pinzauti, la presentazione del libro "Immagini femminili nell’arte pisana. Storie e percorsi dall’antichità al contemporaneo", nato nell’ambito di un rapporto di amicizia e condivisione di interessi e passioni tra le due curatrici, entrambe storiche dell’arte, antichiste di formazione: Silvia Panichi e Cristina Cagianelli, che hanno chiamato a raccolta amiche, studiose soprattutto di arte, ma anche di storia della scienza. La pubblicazione del libro è stata promossa e realizzata con forte convinzione da Gloria e Sandra Borghini della casa editrice Ets. Un’idea accolta dalla presidente dell’Associazione Nicola Ciardell’Odv, l’avvocato Federica Ciardelli, che ogni anno organizza a Pisa "La Giornata della Solidarietà", coinvolgendo tutte le scuole del territorio. La Giornata propone agli studenti di ogni ordine e grado del territorio, percorsi che si ispirano ai principi fondamentali della Carta costituzionale. E’ quindi iniziata "con questo piacevole e coinvolgente evento la programmazione della Giornata 2024, offrendo il libro realizzato da Chiara Balbarini, Monica Baldassarri, Valeria Barboni, Chiara Bodei, Vittoria Camelliti, Maria Chiara Favilla, Claudia Lamberti , Elena Lazzarini, Ilaria Mariotti, Bruna Niccoli, Silvia Pagnin, Emma Rovini, Maddalena Spagnolo, Chiara Tarantino, Alice Tavoni e Silvia Tomasi Velli, moltissimi nuovi spunti". Il tema del 2024 è incentrato sulla recente modifica dell’art. 9 della Costituzione, che introduce per la prima volta un nuovo principio costituzionale, rappresentato dall’interesse delle future generazioni. Ecco che la Giornata 2024 si occuperà di sviluppo sostenibile, salvaguardia dell’ambiente e tutela delle condizioni di vita.

Le curatrici del libro, presenti all’evento insieme alle autrici Chiara Tarantino e Silvia Tomasi Velli, hanno espresso vicinanza all’Associazione, con la quale collaborano da molti anni. Non è mancato il sostegno dell’Amministrazione con l’assessore alle Politiche Educative Riccardo Buscemi, che ha sottolineato il valore morale dell’iniziativa, che ha peraltro consentito di raccogliere circa 500 euro per il Progetto di oncologia pediatrica in Kosovo.