Donna accoltellata di notte al Cep: "Ora c’è paura nel quartiere"

E’ stato un residente a trovarla sanguinante. Donna accoltellata nella notte in via Brunelleschi al Cep. Una signora di origine straniera che è stata trasportata dalla Misericordia di Pisa in ospedale. Sul posto, anche la polizia per le indagini. La vittima, non in pericolo di vita, potrebbe essere rientrata in un regolamento di conti fra nordafricani forse per motivi di droga.

Si stanno ascoltando i testimoni - a quell’ora in molti stavano dormendo - e visionando le immagini delle telecamere che possano trovarsi nelle vicinanze.

"Abbiamo paura – la reazione degli abitanti – perché non sappiamo che cosa sia successo e perché una donna è rimasta ferita. Vorremmo delle risposte e chiediamo anche più controlli in questo quartiere a volte dimenticato".