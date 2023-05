Don Francesco Barsotti nuovo parroco di Marina

MARINA

Nuovo parroco per l’unità pastorale di Santa Maria Ausiliatrice e Santa Assunta a Marina di Pisa. Venerdì pomeriggio farà il suo ingesso Don Francesco Barsotti, che dal 2010 ad oggi ha ricoperto il ruolo di economo diocesano nonché di rettore della chiesa di S. Stefano dei Cavalieri e parroco di S. Apollonia e S. Sisto in Cortevecchia. Alle ore 18 si svolgerà la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, al quale seguirà il rinfresco di benvenuto nella sala dell’ex cinema con tutti i parrocchiani e i marinesi. Don Francesco Barsotti (la cui nomina ufficiale a nuovo parroco di Marina sarà firmata in queste ore) è nato nel 1967 a Pisa. Consacrato sacerdote il 5 gennaio 2004, ha svolto diversi incarichi nella chiesa pisana: dal 2004 al 2016 è stato parroco di Asciano Pisano, dal 2013 rappresentante legale di Filettole – Ripafratta e successivamente (dal 2015) di Navacchio – San Prospero e infine di Avane (dal 2017). Economo diocesano a partire dal 2021, si è occupato in qualità di responsabile anche del Servizio informatico diocesano. Sua la sofferta decisione di chiudere il circolo Acli Don Bosco e procedere con la vendita dell’immobile di via Ivizza per ripianare una situazione debitoria non semplice, scelta fatta come responsabile legale della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. Don Francesco Barsotti prende il posto di Don Messias Barsella, che ad ottobre 2022 aveva lasciato il litorale per la nomina a vicario parrocchiale a Pietrasanta ed era stato sostituito temporaneamente da don Cornelius, ormai prossimo alla partenza e ad altri incarichi.

Intanto, proseguono le attività ordinarie della parrocchia: nella giornata di oggi, in occasione della Festa di Santa Maria Ausiliatrice, avrà luogo la celebrazione eucaristica (alle 20.15) cui seguirà (alle 21) la processione con partenza dalla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice e arrivo alla chiesa di Santa Maria Assunta, percorrendo via Don Mander, Milazzo, Vecchiani e Padre Agostino. E va avanti anche l’impegnativa raccolta fondi lanciata per la ristrutturazione degli spazi parrocchiali: il prossimo sabato 3 giugno alle 20.30 nel ex cinema Don Bosco è in programma una cena.

Francesca Bianchi