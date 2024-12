Domenica sul Ponte di Mezzo si mette in moto un sorriso

Pisa, 8 dicembre 2024 – Un'occasione speciale per donare sorrisi e momenti di spensieratezza ai ragazzi con disabilità grazie alla potenza delle due ruote: l'iniziativa, organizzata dal pilota pisano Francesco Grillandini con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa, si svolgerà questa domenica 8 dicembre, dalle 14 alle 17, sul Ponte di Mezzo a Pisa. Il progetto, dal titolo "Sorriso in moto", promette un pomeriggio indimenticabile all’insegna della gioia e della condivisione.

“L'evento che si terrà domenica nasce - ha detto il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - con l’obiettivo di regalare una giornata di gioia e serenità ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Manifestazioni come questa rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere i valori di solidarietà e altruismo, due elementi che devono orientare l’azione di Confcommercio verso i temi sociali. Tematiche - conclude Maestri Accesi - alle quali le imprese e le associazioni del nostro territorio dedicano costante impegno e attenzione".

“Ringrazio vivamente il sindaco di Pisa Michele Conti per aver condiviso con me i punti storici più significativi di Pisa e per avermi dato questa preziosa opportunità” spiega il pilota Francesco Grillandini, organizzatore dell'iniziativa “Sorriso in Moto”. L'evento sarà arricchito dalla partecipazione dei clown di corsia dell'associazione "Libecciati Vip Livorno", che, insieme agli organizzatori, offriranno ai partecipanti momenti di spensieratezza a bordo di moto e tricicli. Non mancheranno anche giochi e animazioni, per rendere la giornata ancora più gioiosa e coinvolgente.

Anche per questa edizione, il Gruppo Ferrando ha confermato il suo supporto all'iniziativa, come già accaduto nelle passate edizioni. La loro partecipazione rappresenta un importante contributo alla realizzazione di un evento che punta a offrire un'esperienza speciale e coinvolgente per tutti i partecipanti, confermando ancora una volta l'impegno della realtà locale nel sostenere eventi di solidarietà e inclusione.

La manifestazione è libera e gratuita, per prenotazioni e per qualunque informazione è possibile contattare il numero di telefono 349 6938369.