Domenica la Giornata europea della Cultura ebraica

La Comunità ebraica di Pisa partecipa domenica alla Giornata Europea della Cultura Ebraica con un ricco programma di iniziative, quest’anno dedicate alla famiglia. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 visite guidate alla Sinagoga di via Palestro e al Cimitero Ebraico di via Cammeo (partenza ogni 30 minuti) a cura di CoopCulture. Al mattino, nel giardino della Sinagoga, appuntamento alle 10.30: dopo il saluto delle istituzioni con Maurizio Gabbrielli, vice presidente della Comunità, ci sarà la presentazione del libro "Repertorio ragionato della Pisa Ebraica" di Paolo Orsucci Granata. Alle 11.30 Dora Liscia Bemporad e Davide Spagnoletto parleranno di "Ritratti di famiglia: artisti ebrei in Italia", volume edito da Salomone Belforte & C. Il pomeriggio, sempre nel giardino della Sinagoga, "La famiglia nell’Ebraismo – Tra passato, presente e futuro": alle 15.30 Rav Umberto Piperno interverrà sul tema "Dai quattro figli ai 4 commensali. Interroghiamoci sulla famiglia nella tradizione, nel pensiero e nel diritto ebraico"; alle 16 Silvia Guetta parlerà di "Famiglie come contesti di identità ed appartenenza". E ancora: alle 16.30 Raffaele Sabbadini approfondirà "L’inclusione nelle famiglie ebraiche: tra storia e contemporaneità". Seguirà, alle 17, il momento dedicato alle pillole di famiglie ebraiche contemporanee e, subito dopo, il dibattito con i moderatori moderato Sara Natali Sforni intorno a "Ebraismo e forme di famiglia: dai patriarchi all’Israele di oggi". L’ingresso è libero. La Giornata Europea della Cultura Ebraica è organizzata e promossa dall’ Ucei, l’Unione delle Comunità ebraiche.