Domani l’open day di Anastacia Fashion Academy

E’ in programma domani dalle 14 l’open day di Anastacia Fashion Academy di Sara Jo Mariotti (nella foto) presso la sede di Joes company produzioni teatrali il Canovaccio in via Carlo Cattaneo 155 dove saranno organizzati corsi di portamento professionale e personale, bon ton, make up (tenuto dalla visagista Mica Mihaela), posa fotografico e book fotografico professionale e di dizione. L’Academy infatti insegna a chi è interessato a migliorare e aumentare la propria autostima, ad acquisire maggiore eleganza nella gestualità, migliorare il portamento, il proprio look personale, conoscere le regole del galateo in società e migliorare lo stile personale per lasciare un piacevole ricordo di sé. Il corso è rivolto a chi aspira a intraprendere una carriera nel mondo della moda, della Tv, della pubblicità, a partecipare ai concorsi di bellezza o lavorare come hostess per eventi. La scuola attiverà anche un corso di base per bambini che possono così essere introdotti nel mondo della moda e dello spettacolo con la possibilità di partecipare a manifestazioni come Pitti bimbo di Firenze. Anastacia Fashion Academy infine ha già intrapreso una collaborazione con un’importante agenzia di Milano per Casting Bambini da 0 a 18 anni. La novità è il corso di galateo del matrimonio che fornisce indicazioni sulla scelta di’abito e bouquet, consigli sullo stile e sulla tipologia dell’abito adatto alla personalità di ciascuno, prove di portamento base e camminata con postura corretta. Per informazioni è possibile visitare i profili instagram e Facebook di Anastacia Fashion Academy.