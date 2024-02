Domani in commissione il progetto del nuovo "curvino" dell'Arena Garibaldi

Pisa, 21 febbraio 2024 - Difficile stabilire le tempistiche per l'ampliamento del "curvino", ma il Comune vuole, entro fine stagione, ottemperare a questa problematica. La prossima finestra utile, con il calendario che offre maggiore respiro, sarà tra il 9 marzo e il primo di aprile, dopo Pasqua. Intanto il ‘curvino’ dell’Arena Garibaldi, con i relativi lavori previsti, sarà oggetto di discussione domani all’interno della prima commissione consiliare, ma il progetto è ultimato e, oltre ai previsti rinforzi strutturali in acciaio che verranno specificatamente posti sotto il settore per un costo stimato di 140 mila euro, sarà necessario anche installare i 500 seggiolini che mancano all’appello del settore, ora occupato dai cartelloni degli sponsor, come da regolamento di Lega. Comune e Pisa Sporting Club hanno già familiarità con queste norme. L’ultimo lavoro di adeguamento sui seggiolini infatti risale all’inverno 2020, prima del Covid. All’ordine del giorno della commissione di domani la discussione verterà quindi sui «lavori necessari all’aumento della capienza della curva», ma anche sui «lavori svolti in questi anni sullo stadio e quelli da svolgere» su esplicita richiesta dei consiglieri di opposizione Marco Biondi, Francesco Auletta e Paolo Martinelli. Saranno presenti all’incontro sia il vicesindaco Raffaele Latrofa, sia il dirigente della direzione edilizia pubblica del Comune di Pisa Gabriele Cerri che risponderanno alle domande dei consiglieri e chiariranno le modalità con le quali sarà messo in cantiere il progetto annunciato negli scorsi giorni per il ‘curvino’ dell’Arena Garibaldi. L’iter invece è preciso. Prima di tutto il progetto dovrà essere protocollato e approvato anche alle settimanali riunioni con gli enti di pubblica sicurezza, ovvero prefettura e vigili del fuoco, poi saranno affidati i lavori a una ditta specializzata e nominata dal Comune stesso. L’incontro, in streaming pubblico sul canale youtube del Comune, si svolgerà alle 9 alla Sala Biasci di Palazzo Mosca. Al momento opportuno saranno poi pubblicati tutti i dettagli sull’albo pretorio, ma gli uffici sono al lavoro. Lunedì infatti erano stati messi in vendita i biglietti per la sfida di sabato tra Pisa e Venezia senza l’ampliamento del curvino e così sarà anche per la gara di mercoledì 28 febbraio con il Modena e per la successiva partita contro la Ternana del 9 marzo.

Michele Bufalino