Domani al Multisala Isola Verde "Gladiator-Z" di Max Nascente

Pisa, 23 ottobre 2024 - Sarà proiettato domani alle 21 al cinema Multisala Isola Verde di Pisa "Gladiator-Z", il nuovo film indipendente del regista Max Nascente girato in gran parte nel Comune di San Miniato. Il film, esattamente la quarta pellicola diretta dal regista pisano dopo il successo della trilogia V-Cyborg, si colloca a metà tra il genere fantascientifico e horror e narra di un'epidemia contagiosa che trasforma gli umani in zombie. Siamo nel 2375: il generale Nexus, a bordo dell'astronave "Arcadia", attraverso l'aiuto dell'intelligenza artificiale "Minerva", invia a ritroso nel tempo fino al 2025 tre gladiatori con armi laser futuristiche, rispettivamente interpretati da Curzio Gozzi, Viviana Quinci e Andrea Volpi, per uccidere gli zombie e salvare gli umani dall'epidemia. Tra questi si distinguono nella pellicola il giovanissimo Roland Parducci, al suo esordio cinematografico, insieme a Noemi Cammarota, Katiuscia Buselli, Rebecca Baldassari, Alessandro Alicata, Giuliana Montesanti, Vittorio Adelfi, Antonio Stanca.

Il personaggio interpretato da Roland Parducci, in particolare, cerca l'attenzione dei gladiatori con i quali finisce per fare amicizia, creando un filone narrativo piacevole per i bambini che si immedesimano nel personaggio. "Sono molto soddisfatto della premiere alla multisala Isola Verde di Pisa - ha commentato il regista - che ha dato molto spazio a questo film. E' importante dare spazio ai giovani e soprattutto ai neo attori della nostra città che sognano di lavorare nel mondo cinematografico. Abbiamo dimostrato, con questo nuovo film che ha fatto seguito alla fortunata trilogia di V-Cyborg, realizzato con il patrocinio del Comune di Pisa, di poter creare un nuovo genere cinematografico dando spazio a tutti".

Le riprese si sono svolte per lo più nello Studio Anb di San Miniato, mentre le scene virtuali sono state girate negli studi televisivi Blu di Porcari (Lucca). La pellicola è da considerarsi "Pilota" eventualmente di un futuro sequel. A seguire, sempre domani sera al Multisala Isola Verde, dalle 22.20 verrà proiettato anche V-Cyborg 3 di Max Nascente. Prossimamente il film del regista pisano arriverà nelle sale del Cinema Arsenale, da sempre molto attento alle produzioni di genere e pellicole d'autore.