Dolci ai piccoli in pediatria. Mannocci pasticceria gentile

La gentilezza è contagiosa. Si espande e coinvolge, come un abbraccio che si allarga e coccola chi ne ha bisogno. La Pasticceria Mannocci ha sottoscritto il "Patto della Gentilezza", un’iniziativa partita dall’istituto comprensivo Vincenzo Galilei di Pisa e che ha interessato associazioni, attività commerciali, persone che si adoperano per far diventare i gesti gentili, gratuiti e spontanei, un modo per vivere meglio, per tendere una mano, per rendere quotidiano il benessere di qualcun altro. La famiglia Mannocci gestisce la pasticceria che ogni domenica porta la colazione ai bambini della clinica pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, addolcendo il risveglio spesso difficile dei piccoli degenti e delle loro famiglie, perché a volte basta poco per rendere meno duro il periodo delle cure in ospedale. "Tutto è nato dalla scomparsa della nonna che ci esortava ad aiutare i bambini- raccontano Franco e Roberta, titolari del locale che lavorano insieme ai figli Elisa e Francesco- partendo con donazioni alle associazioni per arrivare alla nostra "domenica della pediatria", un risveglio dolce che Franco cerca di garantire sempre ai piccoli del reparto. E’ una gioia vedere come ci aspettano con ansia quando arriviamo con i dolci". Sì, perché praticare gesti buoni fa bene a chi lo fa, oltre ad allietare il destinatario, è una specie di "cura per l’anima", che funziona. Tiziana Arnone- presidente APP (Amici della Pediatria di Pisa), ha donato una targa alla famiglia Mannocci, alla presenza di Germana Delle Canne, ambasciatrice di gentilezza che spesso fa visita ai bambini in ospedale. La Pasticceria Mannocci ad oggi è il primo esercizio commerciale fuori dal centro città ad aderire al Patto della Gentilezza: "Abbiamo portato un piccolo pensiero al nostro amico Franco, che ogni domenica arriva puntuale per la colazione, con premura perché tutti possano mangiare i dolci", racconta la presidente.

Alessandra Alderigi