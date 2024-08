Divieti in spiaggia: banditi i falò. Monti Pisani sorvegliati speciali

Non importa se il Ferragosto sarà al mare o sul monte pisano: tutto è pronto per passare la notte di mezza estate in sicurezza. Per gli amanti delle spiaggiate, la capitaneria di Porto ha predisposto controlli intensificati in mare e sulla costa per vigilare su eventuali falò e sulle imbarcazioni. Anche le guardie zoofile del Nogra hanno diffuso una serie di raccomandazioni per le spiaggiate di Ferragosto. "Ricordiamo - dice Michele Mennucci del Nogra - che su tutti i lidi liberi e privati di Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e Marina di Vecchiano, è vietato accendere falò, barbecue, accamparsi con tende. L’uso dei fuochi d’artificio è previsto solo con l’autorizzazione dalla questura di Pisa. I trasgressori saranno sanzionati e denunciati. Vietato abbandonare sulle spiagge qualsiasi tipo di rifiuto, che deve essere conferito negli appositi cassonetti e c’è l’assoluto divieto ad accedere alle dune, che sono zona protetta". Pattuglie delle guardie zoofile e operatori del soccorso animali svolgeranno il servizio su tutto il litorale, monitorando le dune e fornendo consigli ai cittadini sui giusti comportamenti da tenere sulle spiagge. Le raccomandazioni che riguardano anche chi si porta dietro gli amici a quattro zampe. "Si fa presente di tenere i cani sempre legati a un guinzaglio lungo massimo un metro e mezzo, pena la sanzione di 100 euro la prima volta, 500 euro in caso di recidiva. È fondamentale - conclude Mennucci - avere i sacchetti per la raccolta delle deiezioni e la museruola, da utilizzare nei luoghi più affollati o durante il controllo del microchip obbligatorio".

Per chi invece Ferragosto lo passerà sui monti pisani, il Comune di Calci ha predisposto, oltre a un dispiegamento di personale e mezzi di soccorso, alcune modifiche al traffico. Dalle 17 alle 19 via di Bisantola sarà percorribile solo in uscita da Santallago, con direzione Prato a Calci. In questa fascia oraria obbligatorio, per i mezzi provenienti da Santallago e dell’area sommitale del Monte Serra, la discesa dal versante di Buti. Da Calci, dunque, nel tardo pomeriggio sarà possibile salire sul Monte Serra fino al Prato. Assolutamente proibito, per chi trascorrerà la giornata sul monte, accendere fuochi o bracieri al di fuori delle aree opportunamente attrezzate e parcheggiare le auto agli ingressi o lungo le piste forestali che devono essere lasciate libere per l’eventuale transito dei mezzi di soccorso.