Disegnare al Museo, a Calci incontri di illustrazione naturalistica

Pisa, 23 ottobre 2023 - In armonia con le sue finalità – tra le quali promuovere la cultura naturalistica – il Museo propone “Disegnare al Museo”, un ciclo di quattro incontri dedicati all’illustrazione naturalistica per chiunque abbia desiderio di avvicinarsi a questa arte che unisce l’amore per la natura e la passione per l’illustrazione. Tre gli incontri di livello base, condotti dal personale del Museo, nei quali vengono affrontati alcuni temi (uccelli, insetti, “dettagli” naturali) e alcune tecniche (grafite, matita colorata, acquarello) e un incontro conclusivo dedicato al taccuino naturalistico condotto dall’illustratrice naturalistica Maria Elena Ferrari. Un progetto che, a partire dalla rappresentazione dei reperti museali, cerca di dare il suo contributo al valore del disegno manuale, artistico e scientifico insieme. Un incontro profondo, come nel passato, tra naturalista e illustratore, un legame indissolubile di osservazione, studio, ricerca ed esercizio che unisce Arte e Scienza. Sabato 18 novembre 2023, ore 15.00 – 18.30 “Ali, becchi e zampe” Tecnica: grafite Introduzione al disegno naturalistico a cura di Silvia Battaglini Massimo 12 persone Sabato 13 gennaio 2024, ore 15.00 – 18.30 “Il mondo a sei zampe” Tecnica: matite colorate Introduzione al disegno naturalistico a cura di Silvia Battaglini con un intervento sull’illustrazione scientifica entomologica a cura di Marco Dellacasa. Massimo 12 persone Sabato 17 febbraio 2024, ore 15.00 – 18.30 “Introduzione all’acquarello naturalistico” Tecnica: acquarello Introduzione al disegno naturalistico a cura di Silvia Battaglini Massimo 12 persone Domenica 5 maggio 2024, ore 10.00 – 17.00, con breve pausa pranzo. “Il taccuino da viaggio naturalistico”, workshop curato da Maria Elena Ferrari e pensato per coloro (anche alla prima esperienza artistica) che desiderano, attraverso lo schizzo dal vero e gli appunti “disegnati” sul taccuino da campo, entrare in contatto con la natura, osservandola e disegnandola. Possibilità di vedere alcuni taccuini disegnati dall’artista. Massimo 12 persone Età consigliata Dai 16 anni Costi Incontri di livello base: 30 euro a incontro (20 euro nel caso si sia partecipato all’incontro precedente) Incontro “Il taccuino da viaggio naturalistico”: 60 euro. Ali, becchi e zampe 18 novembre 2023 ore 15.00-18.30 L’incontro, di livello base, prevede una introduzione al disegno naturalistico a cura di Silvia Battaglini e la sperimentazione della tecnica della grafite per riprodurre dal vero reperti e dettagli degli uccelli. Materiali Il Museo mette a disposizione i fogli, la grafite e la gomma; i partecipanti possono portare il proprio materiale. M.B.