Disegna la tua Prugnina, reale o immaginaria

Prugnina, una validissima aiutante, una stupenda cagnolina, un punto di riferimento per il commissario Pelletti, il protagonista del nuovo libro dedicato alla piccola Marianeve. Il volume è stato distribuito in edicola in abbinamento gratuito con La Nazione di Pisa e Pontedera, grazie a tanti sostenitori. "Il Commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere" (Pacini Editore) continua a far sognare i piccoli lettori. Durante la presentazione al Museo della Grafica, è stata lanciata l’idea di disegnare "la vostra Prugnina", l’animaletto adottato dalla vostra famiglia, un esserino di fantasia, o il peluche del cuore.

Adesso, un passo in più. Tutti i disegni che arriveranno in redazione (in formato jpeg a [email protected]) entro domenica 12 gennaio saranno pubblicati.

Il poliziotto che risolve ogni giallo, nasce dalla penna di nonna Lela (Daniela Marazzini) e dalla matita di Fabio Leonardi. Prugnina (sopra due disegni di Leonardi) è il suo "bassotto dal pelo lungo, incrociata con chissà quante razze", la cagnetta che trotterella al fianco di Pelletti, "naso a terra per fiutare meglio una eventuale traccia" e che, "zampetta zampetta", segue sempre il suo padrone. Una compagnia importante per il poliziotto. E per ogni bambino.

Dietro a ogni libro della collana, siamo arrivati all’ottavo, c’è dietro un progetto importante della famiglia della piccola Marianeve in collaborazione con il Gruppo missioni in Africa (Gma) e la referente per Pisa Patrizia Landucci. Quattro le scuole più una biblioteca già costruite in Etiopia.