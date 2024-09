Disagi anche per gli studenti. Docenti flessibili per gli esami

PISA

Una giornata di impasse per gli studenti dell’università di Pisa che si sono trovati con le piattaforme di appoggio della loro carriera universitaria in blocco: un po’ di disagio e qualche attimo di panico, tanto più che il tilt è avvenuto in piena sessione di fine estate. Tesi per il rientro e stanchi per lo studio ‘matto e disperatissimo’, il problema ha riguardato le iscrizioni in corner all’appello, le registrazioni dei voti sul libretto online e la ricezione e l’invio delle email. "Effettivamente - dice Andrea Brucini, rappresentante dell’organizzazione studentesca Sinistra Per - il problema informatico ha comportato che i siti di ateneo siano andati in blocco". Si tratta di un disguido puramente tecnico, uno di quelli che possono capitare. Io e i vari rappresentanti chiediamo aggiornamenti continui e cerchiamo di arginare il più possibile il problema, garantendo a tutti gli studenti di proseguire la carriera senza intoppi e nella maniera più serena possibile".

In quest’ottica anche tante altre proposte che sicuramente saranno ascoltate dall’ateneo pisano: una delle più significative, condivisa da tutti è quella di cercare di rendere il sito dell’Università il più funzionale possibile. Al momento, infatti, le piattaforme sono tante e non sempre è facile muoversi agevolmente, trovando le informazioni con facilità. "Un’unica piattaforma che consenta di organizzare il piano di studi, prenotare esami, cercare informazioni sui docenti - conclude Brucini - è quanto chiediamo da tempo: l’università stessa ha come priorità che le piattaforme agevolino gli obblighi didattici e non rallentino la carriera degli studenti. Noi confidiamo che al più presto si arrivi a questa soluzione che garantirà benefici a tutti, non solo agli studenti". Per tranquillizzare e per tamponare il disagio anche i professori si sono resi disponibili per le iscrizioni in scadenza ieri e oggi, confermando la possibilità di presentarsi agli esami senza la necessità di iscrizione né l’invio di email. Insomma, sessioni salve al di là dell’intoppo informatico. Relativamente alla giornata di domani e a quelle successive ancora non ci sono indicazioni precise, nella speranza che il problema possa essere definitivamente risolto e che si possa tornare alle iscrizioni in scandenza con regolarità.