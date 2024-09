Disabilità e discriminazioni. Si presenta il report Anmic

Cinquemila segnalazioni, a livello nazionale, in sette anni di attività del Dipartimento contro le discriminazioni e per le pari opportunità delle persone con disabilità di Anmic. Un monitoraggio che avviene anche attraverso il Contact center (numero verde 800572775 email [email protected]). Su Pisa le segnalazioni hanno riguardato soprattutto gli stalli, i marciapiedi e lo stato del "manto stradale". Venerdì 27 settembre dalle 9 nella Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, l’Anmic (Associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) presenterà il volume "Le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità - Report 2016 al 2023". Il libro (già illustrato a Roma alla presenza alle ministre Calderone e Locatelli) è il risultato del lavoro svolto proprio dal Dipartimento contro le discriminazioni con "un’attenta raccolta dati a carattere nazionale" e "un quadro chiaro e dettagliato delle forme di discriminazione ancora diffuse nel nostro Paese". Uno dei temi centrali è quello del lavoro.

L’anno scorso il 23% delle segnalazioni ha riguardato questo ambito. Molte persone con disabilità, in particolare quelle con una percentuale di invalidità civile compresa tra il 75% e il 99% e di età compresa tra i 40 e i 60 anni, continuano a vivere situazioni di emarginazione o ingiusto trattamento". "L’Associazione attraverso questa iniziativa – spiega Annalisa Cecchetti, presidente Anmic Pisa e vice presidente nazionale – ribadisce il suo impegno costante nella tutela delle persone con disabilità, promuovendo la consapevolezza e l’azione contro ogni forma di discriminazione, affinché venga garantita a tutti pari dignità e medesime opportunità".

Il programma. Dopo i saluti istituzionali, parleranno gli autori: gli operatori Alessandro Nelli ed Eleonora Biondi che fornirà i dati sulla doppia discriminazione che riguarda le donne con disabilità; Elena Vivaldi, professoressa di Diritto costituzionale alla Scuola Sant’Anna di Pisa che parlerà della cornice giuridica che regola la materia. Inoltre, Simona Ciappei blogger che ha creato la pagina "sottoilpalcoancheio" e Ginevra Rcci, una studentessa con disabilità e redattrice di Rapsodia online che racconterà le piccole e le grandi discriminazioni. Perché le discriminazioni non sono solo "manifestazioni estreme come insulti o prese in giro", ma "pregiudizi sottili che, pur apparendo innocui o addirittura benevoli, contribuiscono a perpetrare un clima di emarginazione e ingiustizia".

