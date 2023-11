Disabilità e diritti messaggio di Locatelli

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, domani, la Scuola Superiore Sant’Anna organizza un convegno, con inizio alle 9.30 (anche nel pomeriggio) in aula magna, per approfondire gli istituti disciplinati dalla legge di delegazione numero 227 del 2021. Questo è il riferimento normativo che ribadisce in maniera definitiva, a livello nazionale, un’impostazione culturale che, seppure abbracciata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, era finora rimasta sullo sfondo dell’ordinamento giuridico italiano: la loro piena inclusione in ogni contesto di vita. Per tutti i lavori è garantita la traduzione simultanea con la Lingua internazionale dei segni (Lis). In apertura previsto un video messaggio della ministra della disabilità, Alessandra Locatelli.

"I diritti delle persone con disabilità e le prospettive aperte dalla legge numero 2272021" – questo il titolo scelto per la giornata di studio - è organizzato sotto la direzione scientifica di Elena Vivaldi, docente di Diritto Costituzionale dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) Scuola SuperioreSant’Anna, esperta nazionale per l’Italia all’interno del network Ede (European Disability Expertise) finanziato dalla Commissione Europea, in collaborazione con Anmic nazionale e Cesvot.

L’agenda della mattinata.

Dopo i saluti di Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna; Gaetana Morgante, direttrice dell’Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant’Anna; Nazaro Pagano, presidente dell’Anmic; Marco Mini, vice presidente del Cesvot, i lavori sono introdotti da un video messaggio della ministra per la disabilità Alessandra Locatelli e sono moderati da Paolo Bianchi, docente dell’Università di Camerino.