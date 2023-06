Diritti in Comune per il mare libero con presidio e volantinaggio

Diritti in Comune sposa la campagna nazionale lanciata dal coordinamento Mare Libero e ieri mattina un gruppo di attivisti e candidati della lista che candidava a sindaco Ciccio Auletta ha manifestato a Marina di Pisa, davanti alle spiagge libere di fronte a Piazza Gorgona, distribuendo volantini. "Per informare – spiegano – cittadini e cittadine sulla necessità di intraprendere una strada nuova per la tutela e la valorizzazione del mare e delle spiagge, intesi come bene comune. Il mare non è una proprietà privata e per questo non devono esistere cancelli e divieti, ma passaggi liberi, gratuiti e accessibili. Vogliamo una strada nuova per la tutela e la valorizzazione del mare e delle spiagge, intesi come bene comune. Il mare non è una proprietà privata e la nostra idea di un litorale ha più spiagge libere, con una maggiore tutela degli ambienti naturali e con progetti mirati allo sviluppo di un nuovo modello di turismo.