Dighe al Porto, completata la prima fase

Completata la prima fase dei lavori alle dighe del porto turistico di Marina di Pisa. La motonave incaricata di eseguire di ripristinare la piena funzionalità delle barriere a nord e a sud dell’imboccatura, danneggiate dalle recenti mareggiate; infatti, è tornata a Piombino per rifornirsi di altri tetrapodi in calcestruzzo, ovvero le strutture progettate per migliorare la resistenza idraulica. Nei prossimi giorni è previsto il suo ritorno, sempre se le condizioni meteo lo permetteranno, per l’ultima fase che dovrebbe poi decretare la fine dei lavori. Una volta che la motonave sarà ritornata dovrebbero durare pochi giorni, mentre il costo dell’operazione, spiega l’amministratore unico del Porto, Simone Tempesti, è stato di circa 500mila euro. "Il porto – spiega Tempesti -, funziona un po’ come un condominio, per cui i lavori sono stati autofinanziati dai vari proprietari dei posti barca. La nave sta aspettando le condizioni meteo ottimali per ripartire da Piombino, una volta arrivati in un paio di giorni l’intervento di ripristino delle dighe potrà dirsi ultimato".

L’avvio dell’intervento era già stato annunciato dalla società che gestisce il Porto di Pisa, dopo i danni subiti in seguito alle due violente mareggiate del 2024. L’area portuale è infatti considerata un punto critico per l’erosione. Nei giorni scorsi erano stati tanti i marinesi che avevano avvistato la nave chiedendosi di quali lavori si trattasse. Già dalla prossima settimana dunque l’operazione potrebbe concludersi, almeno per quanto riguarda la parte delle dighe.

EMDP