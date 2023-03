Denuncia di furto sui social La polizia ritrova la bici

PISA

Beccato mentre pedala sulla bici rubata. Sabato pomeriggio una pattuglia delle Volanti della Questura, nel transitare in Lungarno Buozzi, ha controllato un uomo di origine nordafricana in sella ad una bicicletta, la quale era stata segnalata come provento di furto sui social (nella foto). I poliziotti infatti avevano visionato la richiesta di aiuto da parte della proprietaria e memorizzato i dati caratteristici nel caso l’avessero notata in giro per la città. L’umo è stato identificato per un tunisino 25enne residente a Pontedera, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, che è stato accompagnato in Questura e denunciato per ricettazione. La ragazza è stata invitata in Questura, non aveva ancora sporto denuncia: ha riconosciuto subito la propria bici, di valore non solo affettivo per lei, che le è stata restituita previa sottoscrizione di formale denuncia, ed ha ringraziato i poliziotti per l’ efficienza.

Sabato la polizia di Stato di Pisa ha denunciato un cittadino tunisino 40enne, in Italia senza fissa dimora e con qualche precedente specifico, per furto in abitazione. L’uomo è accusato di essersi introdotto in un appartamento in don Bosco approfittando del buio e del fatto che i proprietari non erano tornati dal lavoro, arraffando qualche monile in oro lasciato nello svuotatasche. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale, raccolta la denuncia, hanno sentito i vicini e visionato le immagini di videosorveglianza del palazzo, identificando il tunisino.