Delfino Ecco tutti i premiati

Nell’ambito di Marenia 2023 si è svolta la fase finale del premio letterario "Il Delfino", manifestazione organizzata da Pro loco Litorale Pisano e 50&PIU’Confcommercio Pisa. La premiazione dei vincitori si è tenuta al Grand Hotel Golf di Tirrenia presenti i presidenti delle due associazioni Luigi Zucchelli e Franco Benedetti, Virginia Mancini in rappresentanza del si daco e la giuria al completo composta da Giovanni Nardi (presidente), Laura Argelati, Salvatore Duca, Veronica Manghesi, Giuseppe Meucci, Alessandro Nundini, Jonathan Rizzo, Alessandro Scarpellini, Roberto Sonnini, Alessia Trovato, Francesca Zucchelli, Simonetta Zucchelli. Oltre 200 i lavori pervenuti. Per la sezione "Narrativa" la giuria ha dato le sue preferenze ad Anna Bertuccio, siciliana di origine e trentina di adozione, per il romanzo "L’isola delle donne volanti" (Gilgamesh edizioni). L’autrice potrà così partecipare di diritto al premio letterario Toscana 2024. Fra i finalisti anche il giornalista della redazione pisana de "La Nazione", Saverio Bargagna, con il romanzo "Il più buono del paese" che sta raccogliendo ampi consensi e buoni esiti in libreria. Al secondo posto Massimo Lodato con "La mia candela non durerà la notte", al terzo Franco Allegranzi, con "Martirio". Premio speciale a Andrea Antonioli con "Prognosticon Machiavelli".

Il primo premio nella saggistica è stato assegnato a Luigi Nicolini, noto musicista e compositore, con il volume "Puccini non operistico", edito da Pezzini. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, Nicolini ci offre l’opportunità di avvicinare la parte meno nota della produzione del grande compositore lucchese. Per la poesia Pierangelo Scatena ha vinto la sezione edita con "Breviario" precedendo Giuliano Gemo ("Stagioni") e Giuseppe Nigretti ("Per amare derive"). Nella sezione della poesia inedita è risultato vincitore Alessandro Pierfederici, musicista e scrittore, con "Ho cercato una scogliera"; quindi Mario Bugli ("Anima persa") e Tiziana Monari ("Era di maggio"). Nella sezione racconti inediti riservato ai soci di 50&PIU’, la graduatoria vede nell’ordine Daniele Guelfi, Antonio Farnesi e Laura Gelli. Una bella edizione di un premio ormai storico che dimostra la vitalità degli organizzatori e l’attenzione raccolta a livello nazionale.