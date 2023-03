del consigliere Bargagna

Presto a Pisa arriveranno le biciclette accessibili per i disabili. Ieri il consigliere comunale della Lega, Alessandro Bargagna e l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone, hanno incontrato a Bologna i referenti di Aspasso bike per avviare i contatti per l’Italia dell’olandese Vanraam, leader nella produzione di bicie per disabili. Questo speciale velocipede in pochi secondi, grazie alla pedana basculante e autobloccante, aggancia la carrozzina in sicurezza e con pedalata assistita elettricamente e di retromarcia consente a tutti di guidare la bicicletta senza sforzo. Bargagna aveva proposto a Pisamo l’idea, anticipata attraverso La Nazione, della bici per disabili e ieri ha accompagnato Bottone a toccare con mano il progetto. "Voglio contribuire - ha detto - a per far diventare Pisa sempre più una città inclusiva. Ho condiviso questa proposta con il presidente di commissione Marcello Lazzeri, anche lui molto sensibile al tema. Il progetto prevede di mettere una flotta di bici speciali, che permettono il trasporto di carrozzine per disabili. Il mezzo che abbiamo visionato si chiama Veloplus ed è studiato per accompagnare disabili in bicicletta senza essere spostati dalla propria carrozzina". La proposta convince anche Bottone: "Ho deciso di sposare subito l’idea e lavoreremo per realizzare una mobilità sempre più alla portata di persone che da troppo tempo sono ai margini. E che con i fatti vogliamo portare a godersi le nostre piste ciclabili". Gab. Mas.