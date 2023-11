DegustaPisa Premio alle eccellenze enogastronomiche del territorio

Sull’onda del recente successo del Terre di Pisa Pisa Food&Wine festival, le eccellenze enogastronomiche di Pisa e provincia saranno protagoniste di DegustaPisa, l’iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e Terre di Pisa e il patrocinio del Comune. Un’esperienza sensoriale e conoscitiva, che permetterà di scoprire il territorio pisano attraverso alcuni dei suoi principali prodotti gastronomici e vitivinicoli, premiati per l’occasione con uno speciale riconoscimento. Venerdì 10 novembre, dalle ore 16 alle 20, nella sede di Pisa della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest i visitatori potranno scoprire tipicità inedite delle nostre terre. "L’intento è di valorizzare le nostre eccellenze - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - attraverso un evento che vede protagoniste alcune delle principali realtà contribuiscono a promuovere Pisa e la sua provincia attraverso la qualità dei prodotti e l’attenzione alle materie prime". Il percorso che la Camera di Commercio sta portando avanti per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico e i prodotti tipici delle Terre di Pisa trova spazio e si rinnova in appuntamenti come questi, come ha evidenziato il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini. "Cibo e vino sono specchi che riflettono il nostro modo di vivere il territorio - dice l’assessore al Commercio e al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - l’enogastronomia è il segmento che meglio rappresenta il senso di ospitalità del territorio". Realizzare questo tipo di eventi nel periodo di bassa stagione, permette di prolungare l’attrattività del territorio e valorizzare il lavoro delle aziende produttrici e del settore ristorazione, un ragionamento che ha messo in evidenza il presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, mentre il valore della qualità che ne è il fiore all’occhiello è stato sottolineato dallapresidente di ConfRistoranti a Daniela Petraglia. Il pomeriggio sarà aperto al pubblico, che potrà degustare gratuitamente i prodotti delle 12 aziende premiate: nelle categorie vino, formaggi, salumi, dolci, panificati, birra, gelato, liquori, trartufi e cioccolato. Ad animare il pomeriggio il talking, moderato dal direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che ospiterà lo chef stellato Cristiano Tomei, protagonista di numerosi programmi tv come "La prova del cuoco" e "Masterchef Magazine", oltre che giudice e conduttore de "I re della griglia" e "Cuochi D’Italia".

Alessandra Alderigi